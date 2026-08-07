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Започва второто морско издание на фестивала "Лунар"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец са част от своеобразния светлинен маршрут

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Южното Черноморие се превръща в сцена за светлинно изкуство. От тази вечер започва второто морско издание на фестивала "Лунар".

Пет курорта – Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец – са част от своеобразния светлинен маршрут. Общо 17 творби – видеомапинг спектакли и различни инсталации – ще преобразят сгради, скали и пространства край морето.

Сред акцентите са проекция върху Северната скала в Лозенец и мащабно шоу върху фасадата на читалището в Царево. Част от произведенията ще бъдат интерактивни и ще позволят на посетителите сами да участват в тях.

Във фестивала се включват артисти от седем държави. Светлините ще бъдат включени всяка вечер до понеделник – от 21.00 часа до полунощ, а достъпът е свободен.

Ася Кършева: „Емоцията е много хубава, приятна. Наистина с интерес го очаквахме, като разбрахме, така че се радваме, че го видяхме.“

Яна, турист от Германия: „От Германия сме и за първи път виждаме такива неща. Емоцията е все едно летиш.“

#Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец #морско издание #фестивал "Лунар"

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