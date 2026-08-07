Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец са част от своеобразния светлинен маршрут
Южното Черноморие се превръща в сцена за светлинно изкуство. От тази вечер започва второто морско издание на фестивала "Лунар".
Пет курорта – Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец – са част от своеобразния светлинен маршрут. Общо 17 творби – видеомапинг спектакли и различни инсталации – ще преобразят сгради, скали и пространства край морето.
Сред акцентите са проекция върху Северната скала в Лозенец и мащабно шоу върху фасадата на читалището в Царево. Част от произведенията ще бъдат интерактивни и ще позволят на посетителите сами да участват в тях.
Във фестивала се включват артисти от седем държави. Светлините ще бъдат включени всяка вечер до понеделник – от 21.00 часа до полунощ, а достъпът е свободен.
Ася Кършева: „Емоцията е много хубава, приятна. Наистина с интерес го очаквахме, като разбрахме, така че се радваме, че го видяхме.“
Яна, турист от Германия: „От Германия сме и за първи път виждаме такива неща. Емоцията е все едно летиш.“