Южното Черноморие се превръща в сцена за светлинно изкуство. От тази вечер започва второто морско издание на фестивала "Лунар".

Пет курорта – Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец – са част от своеобразния светлинен маршрут. Общо 17 творби – видеомапинг спектакли и различни инсталации – ще преобразят сгради, скали и пространства край морето.

Сред акцентите са проекция върху Северната скала в Лозенец и мащабно шоу върху фасадата на читалището в Царево. Част от произведенията ще бъдат интерактивни и ще позволят на посетителите сами да участват в тях.

Във фестивала се включват артисти от седем държави. Светлините ще бъдат включени всяка вечер до понеделник – от 21.00 часа до полунощ, а достъпът е свободен.