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Авторът на инсталацията на Пон Ньоф представя нова творба във Ватикана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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френският творец участва изложба ватикана посветена водата
Снимка: БТА/Архив
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Френският концептуален творец JR, авторът на инсталация на моста „Пон Ньоф“ в Париж, ще представи следващия си проект във Ватикана, съобщава изданието „Арттрибуне“.

Французинът, чието истинско име е Жан Рене се включва в експозиционен цикъл, вдъхновен от елементите вода, въздух, огън и земя. Проектът ще продължи няколко години и е озаглавен „Катастрофи и чудеса“. По време на него всеки един от елементите ще бъде представен като чудо на природата, което носи положителни неща за хората, но също така предизвиква катаклизми на планетата ни.

Първата част от цикъла ще бъде посветена на водата. Експозицията ще бъде открита на 14 септември от папа Лъв XIV във Ватиканската апостолическа библиотека.

През юни JR отдаде почит на Кристо и Жан-Клод с инсталация в Париж, посветена на опаковането на моста „Пон Ньоф“ преди повече от 40 години. Той също преобрази моста, но го превърна в огромна пещера, която посетителите можеха да изследват чрез съвременни технологии.

#моста „Пон Ньоф“ #френски артист #арт инсталация #Ватикана

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