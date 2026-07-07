6,4 милиона са посетили инсталацията "Пещерата на Пон Ньоф" в Париж

Арт инсталацията "Пещерата на Пон Ньоф" - почитта на френския артист JR към Кристо и Жан-Клод - затвори врати за посетители преди малко повече от седмица, а сега доклад, изготвен в сътрудничество с туристическата служба на Париж, оценява въздействието на проекта в няколко области, съобщиха от екипа на артиста.

Общо 6,4 милиона души са посетили лично инсталацията, като дневният брой посетители на произведението е надхвърлил този на Лувъра - най-посещавания музей в света.

Макар че произведението ще бъде напълно демонтирано до 13 юли, около 90% от използваните материали ще бъдат повторно използвани.

Външната тъкан на инсталацията – емблематичната обвивка, превърнала моста "Пон Ньоф" в арт обект – ще получи нов живот чрез проекти, свързани с три основни цели: създаване на връзки, осигуряване на пространства за срещи и вдъхновение за нови инициативи.

Инсталацията "Пещерата на Пон Ньоф" беше създадена като своеобразен диалог с емблематичния проект на Кристо и Жан-Клод от 1985 г., когато двамата художници опаковаха най-стария мост в Париж.

Проектът беше реализиран с подкрепата на фондацията L’Amicale des Ponts de Paris без използване на публични средства, а финансирането идва от продажби на произведения на JR и частни дарители.

Снимки: БТА