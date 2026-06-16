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Екип от университета в Монпелие създал аромата в инсталацията "Пещерата на Пон Ньоф"

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По света
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откриха инсталацията пещерата пон ньоф посетители париж снимки
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В Париж вече не само се издига "Пещерата на Пон Ньоф" на френския артист JR, но вече може и да се влезе в нея. Проектът отдава почит на 40-годишнината от опаковането на моста от Кристо и Жан-Клод.

Преживяването в самата "Пещера" е многоизмерно. Ароматът в инсталацията е създаден от екип на университета в Монпелие, а звукът, който наподобява реална пещерна среда, от Тома Бангалтер, бивш член на групата Daft Punk.

В изграждането на мащабната надуваема конструкция се включиха над 800 души. Проектът е финансиран без публично участие, чрез продажба на произведенията на JR, както и с подкрепата на частни лица.

Снимки: БТА

За Владимир Явашев от Фондацията "Кристо и Жан-Клод", която е основен партньор на проекта, най-важната роля на творбата е, че кара дори хората, които не влизат в музеи, да се срещнат с изкуството и да говорят за него.

По-рано този месец силен вятър и дъждът нанесоха щети на обвивката и отложиха откриването с 9 дни. Вече с подсилена защита, "Пещерата" посреща безплатно всеки, който преминава по моста. Временната инсталация е достъпна 24 часа в денонощието и ще остане отворена до 28 юни.

Авторът JR казва, че именно опаковането на Пон Ньоф от Кристо и Жан-Клод му е показало артистичния път.

JR, визуален артист: "Занапред не си поставям никакви ограничения. Защото именно в неизвестното се чувствам най-жив. И точно това бих искал всеки да изпита, докато преминава през пещерата на Пон Ньоф."

#инсталация в Париж # "Пещерата на Пон Ньоф" #Кристо и Жан-Клод

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