Екип от университета в Монпелие създал аромата в инсталацията "Пещерата на Пон Ньоф"

В Париж вече не само се издига "Пещерата на Пон Ньоф" на френския артист JR, но вече може и да се влезе в нея. Проектът отдава почит на 40-годишнината от опаковането на моста от Кристо и Жан-Клод.

Преживяването в самата "Пещера" е многоизмерно. Ароматът в инсталацията е създаден от екип на университета в Монпелие, а звукът, който наподобява реална пещерна среда, от Тома Бангалтер, бивш член на групата Daft Punk.

В изграждането на мащабната надуваема конструкция се включиха над 800 души. Проектът е финансиран без публично участие, чрез продажба на произведенията на JR, както и с подкрепата на частни лица.

Снимки: БТА

За Владимир Явашев от Фондацията "Кристо и Жан-Клод", която е основен партньор на проекта, най-важната роля на творбата е, че кара дори хората, които не влизат в музеи, да се срещнат с изкуството и да говорят за него.

По-рано този месец силен вятър и дъждът нанесоха щети на обвивката и отложиха откриването с 9 дни. Вече с подсилена защита, "Пещерата" посреща безплатно всеки, който преминава по моста. Временната инсталация е достъпна 24 часа в денонощието и ще остане отворена до 28 юни.

Авторът JR казва, че именно опаковането на Пон Ньоф от Кристо и Жан-Клод му е показало артистичния път.