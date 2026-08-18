Зеленски предложи кандидатури за министри на отбраната и външните работи

Украинският президент Володимир Зеленски внесе във Върховната рада кандидатурите на Евгений Хмара за министър на отбраната и на Андрий Сибига за министър на външните работи на Украйна.

Хмара и Сибига в момента са временно изпълняващи длъжностите министри на отбраната и на външните работи. Те бяха назначени на тези постове след сформирането на новото правителство на премиера Сергей Корецки през юли.

Очаква се в сряда, 19 август, Върховната рада да гласува кандидатурите на двамата министри.

Хмара пое временно ръководството на Министерството на отбраната след освобождаването на Михайло Федоров.

Андрий Сибига е професионален дипломат и оглавява Министерството на външните работи от септември 2024 г.