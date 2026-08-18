Поредна размяна на удари между Киев и Москва

Украйна и Русия продължават да разменят удари - най-малко 10 души загинаха, а десетки са ранени след руска атака срещу Харковска област.

Щети са нанесени по пристанищата на Одеса и Измаил. Според руски медии, Украйна е извършила едно от най-масираните нападения с над 600 дронове срещу Русия. Използвани са над 600 безпилотни машини. Има ранени, поразен е поредният склад на голяма търговска верига. В Германия украинец беше осъден на година и един месец затвор по обвинения в шпионаж заради организиране на саботажи в полза на Русия. А след заплахите на Русия, че ще има последствия за Великобритания, защото Украйна използва британски дронове, от Лондон заявиха, че твърдо стоят зад Киев.