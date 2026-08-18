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Поредна размяна на удари между Киев и Москва

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Украйна и Русия продължават да разменят удари - най-малко 10 души загинаха, а десетки са ранени след руска атака срещу Харковска област.

Щети са нанесени по пристанищата на Одеса и Измаил. Според руски медии, Украйна е извършила едно от най-масираните нападения с над 600 дронове срещу Русия. Използвани са над 600 безпилотни машини. Има ранени, поразен е поредният склад на голяма търговска верига. В Германия украинец беше осъден на година и един месец затвор по обвинения в шпионаж заради организиране на саботажи в полза на Русия. А след заплахите на Русия, че ще има последствия за Великобритания, защото Украйна използва британски дронове, от Лондон заявиха, че твърдо стоят зад Киев.

Анди Бърнам, министър-председател на Великобритания: „Великобритания прави това, което отдавна е обещала да прави - да подкрепя Украйна на 100% срещу незаконната война, водена от Владимир Путин. Осигуряваме подкрепа, така че Украйна да може да се защитава - това е британската позиция - през целия конфликт и на всички предишни премиери. Това важи и за мен.“

#размяна на удари #войната в Украйна #Москва #киев

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