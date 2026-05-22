БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Пещерата" на френския артист JR вече е издигната на моста Пон Ньоф

Михаил Иванов от Михаил Иванов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази

Инсталацията е почит към творчеството на Кристо и Жан-Клод

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В сърцето на Париж върху най-стария мост в града – Пон Ньоф – бе издигната мащабна инсталация, наподобяваща огромна пещера. Проектът е дело на френския артист JR и представлява първата фаза от новото му произведение, посветено на Кристо и Жан-Клод, които през 1985 г. реализираха емблематичния проект "Опакованият Пон Ньоф".

Инсталацията вече привлича огромен интерес както сред парижани, така и сред туристите. И макар да има критики заради затварянето на моста, мнозина приемат инсталацията положително и я определят като ново значимо културно събитие за града.

Конструкцията е изградена от близо 2400 кв. метра надуваем плат, който се поддържа чрез въздушно налягане. Огромната структура, достигаща до 18 метра височина, цели да противопостави суровите и естествени материали на елегантната архитектура на френската столица.

Артистът JR е известен със своите впечатляващи инсталации върху фасадите на Опера Гарние, Лувъра и Трокадеро в Париж, както и с проекти в Милано и Рим.

В момента около 800 души участват в подготовката на инсталацията, която ще бъде отворена за посетители между 6 и 28 юни. До официалното откриване предстои да бъдат завършени вентилационната система и елементите на добавената реалност, които ще допълват преживяването за посетителите.

Инсталацията ще бъде достъпна 24 часа в денонощието в продължение на три седмици. В нея ще има и звукова среда, създадена от бивш участник в Daft Punk, а чрез добавена реалност посетителите ще могат да се потопят още по-дълбоко в концепцията на проекта.

Снимки: БТА

И още: В Лондон галерия "Гагосян" откри изложба с произведения на Христо Явашев- Кристо. За първи път е реализирана вътрешната инсталация - "Въздушен пакет върху тавана", която е замислена от Кристо и Жан-Клод още през 1968 г. Приживе авторите не са осъществили творбата. Сега това е направено със съдействието на фондация "Кристо и Жан-Клод". Пакетът е с внушителни размери и изцяло заема пространството над залата, спуска малко над главите на посетителите. В галерията е изложена и друга емблематична ранна творба на Кристо - един от опакованите му автомобили.

#моста Пон Ньоф #Кристо и Жан-Клод

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
1
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
3
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
5
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
6
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Култура

Валидираха марка, посветена на написването на химна на 24 май - "Върви народе възродени"
Валидираха марка, посветена на написването на химна на 24 май - "Върви народе възродени"
Гледайте специалното интервю на Бойко Василев с Виктория Сваровски в "Панорама" Гледайте специалното интервю на Бойко Василев с Виктория Сваровски в "Панорама"
Чете се за: 00:35 мин.
Театър „София“ се готви за завръщане в обновения си дом за 60-годишнината Театър „София“ се готви за завръщане в обновения си дом за 60-годишнината
Чете се за: 00:27 мин.
Артистът JR започна реализацията на проекта си в Париж, посветен на Кристо и Жан-Клод Артистът JR започна реализацията на проекта си в Париж, посветен на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 06:15 мин.
Празнична кампания в театрите: Намалени билети за 24 май Празнична кампания в театрите: Намалени билети за 24 май
Чете се за: 01:20 мин.
"Софийските музикални седмици" - над 50 събития включва тази година международният фестивал "Софийските музикални седмици" - над 50 събития включва тази година международният фестивал
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ