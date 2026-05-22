"Пещерата" на френския артист JR вече е издигната на моста Пон Ньоф

В сърцето на Париж върху най-стария мост в града – Пон Ньоф – бе издигната мащабна инсталация, наподобяваща огромна пещера. Проектът е дело на френския артист JR и представлява първата фаза от новото му произведение, посветено на Кристо и Жан-Клод, които през 1985 г. реализираха емблематичния проект "Опакованият Пон Ньоф".

Инсталацията вече привлича огромен интерес както сред парижани, така и сред туристите. И макар да има критики заради затварянето на моста, мнозина приемат инсталацията положително и я определят като ново значимо културно събитие за града.

Конструкцията е изградена от близо 2400 кв. метра надуваем плат, който се поддържа чрез въздушно налягане. Огромната структура, достигаща до 18 метра височина, цели да противопостави суровите и естествени материали на елегантната архитектура на френската столица.

Артистът JR е известен със своите впечатляващи инсталации върху фасадите на Опера Гарние, Лувъра и Трокадеро в Париж, както и с проекти в Милано и Рим.

В момента около 800 души участват в подготовката на инсталацията, която ще бъде отворена за посетители между 6 и 28 юни. До официалното откриване предстои да бъдат завършени вентилационната система и елементите на добавената реалност, които ще допълват преживяването за посетителите.

Инсталацията ще бъде достъпна 24 часа в денонощието в продължение на три седмици. В нея ще има и звукова среда, създадена от бивш участник в Daft Punk, а чрез добавена реалност посетителите ще могат да се потопят още по-дълбоко в концепцията на проекта.

И още: В Лондон галерия "Гагосян" откри изложба с произведения на Христо Явашев- Кристо. За първи път е реализирана вътрешната инсталация - "Въздушен пакет върху тавана", която е замислена от Кристо и Жан-Клод още през 1968 г. Приживе авторите не са осъществили творбата. Сега това е направено със съдействието на фондация "Кристо и Жан-Клод". Пакетът е с внушителни размери и изцяло заема пространството над залата, спуска малко над главите на посетителите. В галерията е изложена и друга емблематична ранна творба на Кристо - един от опакованите му автомобили.