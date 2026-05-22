С валежи и днес, и в събота

Предупреждение от първа и втора степен за интензивни валежи, мощна гръмотевична дейност и локални градушки остава в сила в почти цялата страна.

В областите с код оранжево са възможни сумарни количества до около 50 литра на кв. метър.

Максималните температури днес ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°. В Източна България вятърът ще е умерен, от североизток. В останалата част от страната ще духа умерен вятър от север-северозапад, който по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва.

През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи – ще има по-често значителна облачност, на много места с валежи от дъжд и гръмотевична дейност.

Предупреждение за значителни количества е обявено в районите около в западните и централните части на Стара планина и Предбалкана.

Вятърът ще се задържи умерен от север-североизток, а максималните температури в по-голямата част от страната в съботния ден ще бъдат между 19° и 25°, в София – около 20°, на морския бряг - между 20° и 22°,

И по Черноморието ще вали, но главно в следобедните часове. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток.

В планините вятърът ще остане силен, но вече с посока от североизток... И там ще има значителни валежи и гръмотевична дейност.

В неделя вятърът ще отслабне, а температурите ще останат без промяна. Ще има променлива облачност, с валежи и гръмотевици главно в южните и западните райони от страната.

През първите дни от новата седмица температурите – и минималните, и максималните, ще се повишават. Ще бъде предимно слънчево, с по-значителна облачност и изолирани превалявания само в планинските райони и в планините.

Интензивни валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки ще има отново в сряда, когато от северозапад ще започне да прониква по-студен въздух.