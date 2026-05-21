9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика

Кубрат Кирилов е възпитаник на Средно училище „Свети Климент Охридски“ в град Аксаково и със своето постоянство и упоритост вдъхновява всички около себе си. Детето е израснало с авиомоделизма. Баща му управлява радиоуправляеми самолети, но момчето избира своя път в този спорт.

Учи бързо, показва завидни умения и само за две години успява да усвои тънкостите на кордовата акробатика. Сякаш цял живот го е правил. А кордовата акробатика никак не е лесна.

В тази дисциплина самолетите са закачени на метални корди и с помощта на ръкохватка се определя посоката на машината, за да се правят различни фигури. И в това Кубрат е уникален – няма друго дете на неговата възраст в целия свят, което да прави всичките 15 фигури, определени от Световната федерация по авиомоделизъм. А той ги прави с лекота.

В световната класация по кордов авиомоделизъм са включени 30 деца и младежи на възраст от 11 до 21 години. Кубрат е прецедент за този спорт, защото е най-малкият и е на 16-а позиция по точки.