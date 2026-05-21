Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в дните около 24 май

Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ и в участък от път I-1 в област Благоевград

Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала „Тракия“ – близо 204 000 превозни средства, по „АМ „Струма“ – над 111 000, по АМ „Хемус“ – около 85 000. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празника – 22 май /петък/, и в последния почивен ден - 25 май /понеделник/. В петък прогнозно по АМ „Тракия“ ще преминат около 42 000 автомобила, по АМ „Струма“ – 24 000, а по АМ „Хемус“ – над 18 000.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното толуправление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно.

В определени часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-и км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-и км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

На 22 май от 15.00 ч. до 20.00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, излизащи от София. Автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения, допълват от Пътната агенция.

На 23 май между 9.00 ч. и 14.00 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 т, излизащи от София. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата ще се движат без ограничения.

На 25 май от 12.00 ч. до 20.00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ „Тракия“ забраната не се отнася за обществения превоз на пътници, а в посока София и за МПС с опасни товари в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. На 22 и 23 май, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

Ограничено е и движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-ти км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-ти км по път I-1 София – Кулата до п. в. „Благоевград юг“. Причина на временната организация е свличането на земна маса при 103-ти км на АМ „Струма“ поради преовлажняването на откоса. До изпълнение на необходимите възстановителни дейности и осигуряване безопасността на движение ще е ограничено преминаването в платното за София. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения.

По време на ограничението в почивните дни шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.