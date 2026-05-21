Вносният и „фалшив“ мед подбиват пазара, българските производители търсят подкрепа

Българският мед все още успява да се наложи на пазара, въпреки че конкуренцията е жестока. Това заяви в ефира на "Денят започва" инж. д-р. Андрей Велчев, сдружение “За достъпна и качествена храна”.

"Знаем колко вносен мед има в България. Най-странното е, че дори от държави като Китай вече има вносен мед. Там големият проблем е, че медът се произвежда в огромни халета, в които пчелата дори не вижда слънце, а се отглежда по изкуствен начин – на нагреватели и лампи – и в никой случай не е близо до природата, каквато е целта на всички пчелни продукти. Но българският мед успява да се пребори някак, благодарение на фермерските пазари и директните покупки от производителите в по-малките населени места. Знаем за много млади хора, като вас и нашите зрители, които през уикенда предпочитат да пътуват до места, където могат да си купят продукти директно от производителя. И тук силно вярвам, че Министерството на земеделието също ще помисли как да ги улесни – чрез диалог с местните власти да се създават все повече такива места."

Контролът трябва да се подобри, убеден е Андрей Велчев.

"Контролът е донякъде субективен. Дори да бъде проверен един производител на мед или пчелни продукти, резултатът остава само за Агенцията по храните и ние не успяваме да разберем дали един мед е фалшив или не. Просто, ако даден производител бъде санкциониран, се казва, че се правят непрекъснати проверки, да – има такива, но очакваме повече гласност. Разбира се, с промяната в Закона за потребителите ние ще предложим да има списък с недобросъвестните производители, за да може българинът да взима информирано решение, когато купува български продукти."

Вносът и фалшивият мед остават основните проблеми в сектора.