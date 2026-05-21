БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вносният и „фалшив“ мед подбиват пазара, българските производители търсят подкрепа

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският мед все още успява да се наложи на пазара, въпреки че конкуренцията е жестока. Това заяви в ефира на "Денят започва" инж. д-р. Андрей Велчев, сдружение “За достъпна и качествена храна”.

"Знаем колко вносен мед има в България. Най-странното е, че дори от държави като Китай вече има вносен мед. Там големият проблем е, че медът се произвежда в огромни халета, в които пчелата дори не вижда слънце, а се отглежда по изкуствен начин – на нагреватели и лампи – и в никой случай не е близо до природата, каквато е целта на всички пчелни продукти. Но българският мед успява да се пребори някак, благодарение на фермерските пазари и директните покупки от производителите в по-малките населени места. Знаем за много млади хора, като вас и нашите зрители, които през уикенда предпочитат да пътуват до места, където могат да си купят продукти директно от производителя. И тук силно вярвам, че Министерството на земеделието също ще помисли как да ги улесни – чрез диалог с местните власти да се създават все повече такива места."

Контролът трябва да се подобри, убеден е Андрей Велчев.

"Контролът е донякъде субективен. Дори да бъде проверен един производител на мед или пчелни продукти, резултатът остава само за Агенцията по храните и ние не успяваме да разберем дали един мед е фалшив или не. Просто, ако даден производител бъде санкциониран, се казва, че се правят непрекъснати проверки, да – има такива, но очакваме повече гласност. Разбира се, с промяната в Закона за потребителите ние ще предложим да има списък с недобросъвестните производители, за да може българинът да взима информирано решение, когато купува български продукти."

Вносът и фалшивият мед остават основните проблеми в сектора.

"Но проблемът е и в добросъвестността на част от българските производители, които понякога са принудени да смесват българския мед с вносен – поради недостиг, климатични промени и това, за което често се говори на кръгли маси в министерството и на други места – че пестицидите, с които се третират земеделските площи, пряко засягат добива на мед, защото пчелите намаляват или измират. При ранни студове, на които бяхме свидетели тази и миналата година, също няма как да няма влияние. И разбира се, ако сте отдаден на пчеларството и искате да излезете на пазара, сезонът невинаги е благосклонен и понякога се правят компромиси. Но те не бива да бъдат за сметка на българския потребител, който отдавна не плаща най-ниската цена. Виждаме, че и медът, подобно на много други продукти, е на високи цени, но това би трябвало да означава и високо качество."

#фалшив мед #внос на мед #проблеми #пчелари #производители #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
2
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието...
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
3
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"
4
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия...
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
5
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите...
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
6
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Бизнес

Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация Перник" КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация Перник"
Чете се за: 01:27 мин.
Бизнесът и синдикатите очакват реформи в бюджета за 2026 година Бизнесът и синдикатите очакват реформи в бюджета за 2026 година
Чете се за: 04:22 мин.
Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично
Чете се за: 04:02 мин.
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
18180
Чете се за: 06:07 мин.
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия „Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в България, Унгария и Словакия
6028
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски?
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме DARA в Министерския съвет
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Стою Стоев, "Продължаваме промяната": Промените в...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
НА ЖИВО: Министър Шишков ще бъде изслушан в парламента заради...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Рядък бивол-албинос наречен "Доналд Тръмп" стана атракция...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ