Димитър Илиев: Понякога най-опитните подвеждат отбора

загубения финал в турнира за Купата на България по футбол. „Черно-белите“ преклониха глава срещу ЦСКА след дузпи на Националния стадион „Васил Левски“, а техният капитан подходи философски.

Пред БНТ нападателят пое отговорност за по-слабото представяне на пловдивчани при изпълнението на 11-метровияте наказателни удари. Той изпусна първата дузпа за „смърфовете“.

„Това е животът. Понякога най-опитните и тези, които трябва да са най-сигурни в себе си, подвеждат отбора. Извинявам се на всеки един фен и на всяко едно момче в отбора, защото се чувствам най-отговорен, че не успяхме при дузпите. Досега, когато винаги се отнася до дузпи, Локомотив винаги беше на печелившата страна. За съжаление, трябваше да изпитаме и това неприятно чувство“, сподели разочарованият Илиев.

