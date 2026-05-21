Иван Турицов: Този трофей е подарък за нас и нашите фенове

Иван Турицов окачестви като подарък за ЦСКА и феновете на отбора спечелената Купа на България. „Червените“ издържаха срещу Локомотив Пловдив след дузпи на финала, изигран на Националния стадион „Васил Левски“.

Защитникът разкри, че по всяка вероятност ще напусне „армейците“, тъй като неговият договор изтича.

"Доста драматичен, но и доста сладък. Това значи много за клуба. Как започнахме... Дори и след миналата година. Това е подарък за нас и нашите фенове", започна той и изрази оптимизъм за бъдещето:

"Според мен да. Клубът и отборът го чака доста светло бъдеще, само успехи".

Той коментира и ролята на старши треньора Христо Янев: "Той опитва с всеки изминал ден да вкара този огън, който липсваше на отбора – показва колко е голям на хората, футболистите, всички".

Относно бъдещето си, родният национал беше откровен: "Изтича ми договорът, може би ще напусна клуба. Ако напусна наистина, ще е много тежък момент, но ще бъда изключително горд“, завърши Турицов.