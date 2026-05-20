Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Около 50 000 зрелостници се явяват днес на матура по български език и литература. Изпитът се провежда в 783 училища в страната. За интерпретативното съчинение или есето се падна тема номер 8.

В столичното 32-ро училище матурата продължава, но зрелостниците вече започнаха да излизат и от тях разбрахме, че темата за съчинението е "Пътят към себе си" по разказа "Песента на колелетата" на Йордан Йовков, а тази за есето – "Авторитетите днес". От Просветното министерство скоро ще обявят официално и темите. Верните отговори на теста пък ще бъдат качени следобед на сайта на МОН.

Рано сутринта в просветното министерство сред 6 милиона възможни комбинации беше генериран тестът за матурата по български език и литература. Прави се от години заради мерки за сигурност. За 41-ви въпрос, който е писане на интерпретативно съчинение или есе, се падна тема номер 8. От министерството увериха, че изтичане на информация не може да има.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание в предучилищното и училищното образование" в МОН: "Всичко по отношение на държавния зрелостен изпит се осъществява в контролирана среда в присъствие на представители на ГДНП."

Тази година има две новости. За по-голямо удобство бланката с имената на учениците вече не се слага в отделен малък плик, а е част от първия лист за отговори. И втората – след оценяването работите вече могат да се видят в тридневен срок за цялата страна, може да има само технически корекции. Към 7.30 часа в столичното 32-ро училище започнаха да идват и първите зрелостници.

БНТ: Притеснен ли сте?

- Не особено аз знам, че ще направя определен брой точки и съм решил,че каквото и да стане няма какво да се обърка в бъдеще.

- Бих писала есе, но ако е съчинение Христо Фотев би бил добър автор. Мисля, че имам какво повече да покажа, ако пише есе, съчинението ми е по-трудно. Право или българска филология засега е планът."

- Матурата по български не е никак трудна, даже мисля, че е доста по-лесна от тази, която дават на седмокласниците.

Нели Костова, директор на 32-ро училище: "Всички квестори са налице, няма отсъстващи, вече и децата започнаха да идват, всичко е организирано."

Учениците днес носеха чернопишеща химикалка заради сканирането и служебна бележка, която можеше да е и в електронен формат. Над 13 800 квестори бдяха да не се преписва, а резултатите от матурата ще са готови до 11 юни.

