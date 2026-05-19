БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община...
Чете се за: 02:30 мин.
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция...
Чете се за: 02:12 мин.
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Чете се за: 03:17 мин.
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър"? Връчват...
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Българинът продължава да няма успех от началото на март.

григор димитров търси изход кризата участие чалънджър
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров допусна изключително драматична загуба на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“, втори турнир от Големия шлем за сезона. Димитров, който преди три дни навърши 35 години, отстъпи с 6:3, 5:7, 6:7 (6-10) пред португалеца Жайме Фариа. Срещата се проведе пред препълнени трибуни и спуснат покрив на „Сюзан Ланглен“ и продължи 2:46 часа.

Димитров приключи срещата днес с 48 печеливши удара, но допусна и 42 непредизвикани грешки. При опонента му показателите са 30/34. Българинът вкара само 50% първи сервис, което също наклони чувствително везните срещу него.

Димитров, четвъртфиналист на „Ролан Гарос“ от 2024 г., има за какво да съжалява, след като на два пъти сервира за затваряне на мача – при 5:4 гейма във втория и третия сет. И в двата случая обаче бившият №3 изигра слаби геймове и в крайна сметка загуби, след като изходът на двубоя се реши в супертайбрек – до 10 точки. В него португалецът поведе от самото начало и след 10-6 точки продължава към втория кръг на квалификациите.

От своя страна Димитров продължава да търси победния път в професионалния тенис. От началото на сезона бившият №3 в света има записани само две победи – една през януари и една в началото на март.

Свързани статии:

Григор Димитров срещу португалец на старта на квалификациите на "Ролан Гарос"
Григор Димитров срещу португалец на старта на квалификациите на "Ролан Гарос"
Следете резултата на срещата ТУК.
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Донски влезе в топ 100 на двойки, без промяна за Григор Димитров
Александър Донски влезе в топ 100 на двойки, без промяна за Григор Димитров
Италианецът Яник Синер затвърди първото си място в класацията с...
Чете се за: 01:20 мин.
#Ролан Гарос 2026 #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
1
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
2
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
3
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в...
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
4
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия“
5
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете кандидати у нас?
6
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: ATP

Алкарас няма да се върне на корта и за Уимбълдън
Алкарас няма да се върне на корта и за Уимбълдън
Григор Димитров срещу португалец на старта на квалификациите на "Ролан Гарос" Григор Димитров срещу португалец на старта на квалификациите на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:12 мин.
Яник Синер триумфира с титлата на турнира Мастърс 1000 в Рим Яник Синер триумфира с титлата на турнира Мастърс 1000 в Рим
Чете се за: 01:50 мин.
Яник Синер надви Даниил Медведев и се класира на финал на турнира в Рим Яник Синер надви Даниил Медведев и се класира на финал на турнира в Рим
Чете се за: 02:05 мин.
Александър Донски е шампион на двойки в Оейраш Александър Донски е шампион на двойки в Оейраш
Чете се за: 01:05 мин.
Каспер Рууд влетя на финала в Рим Каспер Рууд влетя на финала в Рим
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
НА ЖИВО: Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Еуфорията от победата на DARA: Варна гледа „Bangaranga“ партито на входа на Морската градина Еуфорията от победата на DARA: Варна гледа „Bangaranga“ партито на входа на Морската градина
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Оставка в Молдова заради "Евровизия" Оставка в Молдова заради "Евровизия"
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване Румен Радев: Българските граждани заслужават регламентирани процеси на ценообразуване
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Путин в Китай: Руският лидер пристига в Пекин броени дни след...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
В Страсбург отличиха първите лауреати на Европейския орден за заслуги
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ