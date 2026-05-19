Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“

Най-добрият български тенисист Григор Димитров допусна изключително драматична загуба на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“, втори турнир от Големия шлем за сезона. Димитров, който преди три дни навърши 35 години, отстъпи с 6:3, 5:7, 6:7 (6-10) пред португалеца Жайме Фариа. Срещата се проведе пред препълнени трибуни и спуснат покрив на „Сюзан Ланглен“ и продължи 2:46 часа.



Димитров приключи срещата днес с 48 печеливши удара, но допусна и 42 непредизвикани грешки. При опонента му показателите са 30/34. Българинът вкара само 50% първи сервис, което също наклони чувствително везните срещу него.

Димитров, четвъртфиналист на „Ролан Гарос“ от 2024 г., има за какво да съжалява, след като на два пъти сервира за затваряне на мача – при 5:4 гейма във втория и третия сет. И в двата случая обаче бившият №3 изигра слаби геймове и в крайна сметка загуби, след като изходът на двубоя се реши в супертайбрек – до 10 точки. В него португалецът поведе от самото начало и след 10-6 точки продължава към втория кръг на квалификациите.



От своя страна Димитров продължава да търси победния път в професионалния тенис. От началото на сезона бившият №3 в света има записани само две победи – една през януари и една в началото на март.