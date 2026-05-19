Доживотен затвор за Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас

Върховният касационен съд окончателно потвърди наказанието „доживотен затвор без замяна“ за Станимир Рагевски, подсъдим за две убийства, извършени в Бургас.

Мъжът беше предаден на съд от Окръжната прокуратура в морския град, а присъдата вече е потвърдена от трите съдебни инстанции.

Мъжът е осъден за убийствата на брокерката Теодора Бахлова и строителния работник Юмер Мехмед, извършени през 2020 и 2021 г. в крайморския град.

Припомняме, че 47-годишната брокерка на недвижими имоти Теодора Бахлова изчезва на 29 октомври 2020 година, след като напуска дома си в Бургас. Месеци по-късно на 25 август 2021 година части от тялото ѝ са открити заровени в бургаските гробища.

Според разследването, тялото на жената е било държано повече от три месеца в бидон със силна киселина в частен имот, а впоследствие бидонът е преместен в търговски обект. След това Станимир Рагевски и неговият съучастник Диян Дичев са направили опит да прикрият следите от престъплението.

Станимир Рагевски беше обвинен и за убийството на 28-годишния Юмер Мехмед. По данни на разследващите младият мъж е бил застрелян в апартамент в Бургас, а след това тялото му е било разчленено.

Съдът го признава за виновен и за незаконно притежание на пистолет със заличен фабричен номер, боеприпаси, както и наркотици – марихуана и кокаин.

Решението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.