Родители на загинали деца протестираха пред съда в Пловдив: „4 години чакаме справедливост“

Родители на деца, загинали при катастрофи, близки и граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив с настояване за по-бързо и ефективно правосъдие. Поводът беше поредното заседание по делото за смъртта на 21-годишния моторист Недялко Бакалски, загинал преди четири години при катастрофа в града.

Близките на младежа заявиха, че вече четири години чакат присъда, но делото продължава да се отлага.

Майката на загиналия, Лиляна Бакалска, коментира, че семейството е изгубило надежда процесът да приключи бързо.

„От 4 години очакваме присъда, но тя така и не идва. Постоянно има отлагания, необявяване на вещи лица, трикове на адвоката на подсъдимия, бавене, тромаво правосъдие.“

Семейството настоява за ефективна присъда.

„Настояваме за ефективна присъда и не за отмъщение или за нещо друго, а от любов към моя син и заради това той и неговата памет да получи покой там горе. Настояваме да бъдат давани присъдите бързо.“

Според нея е недопустимо делото да продължава толкова дълго без окончателно решение.

„Не може, това не е човешко — 4 години да изтъркаме тук плочките на съда и да няма никаква присъда.“

Бакалска заяви още, че подсъдимият не е поел отговорност за случилото се.

„Подсъдимият не признава вина, не изказва никакво съжаление, никакво разкаяние, а напротив — дори се опитва по всякакъв начин да изкара едва ли не сина ми виновен.“

На протеста присъстваха и представители на сдружение „Ангели на пътя“. Основателят на организацията Петя Иванова заяви, че подобни случаи не са единични.