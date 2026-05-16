Имотната измама: Съдът пусна четиримата задържани в София

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Четиримата обвиняеми за имотни измами, за които разказахме през последните два дни, бяха пуснати на свобода от съда. Защо анонсираният сериозен удар срещу имотната мафия отново претърпя неуспех и с какви доказателства беше поискано задържането на 4-мата?

Въпреки твърденията на МВР и прокуратурата, че са събрани много доказателства за поредица от имотни измами, днес пред съда за четиримата беше поискана най-тежката мярка за неотклонение само по едно обвинения - че са въвели в заблуда мъж да прехвърли на фирма на жената, с която бившият нотариус Борис Янков живее наследствена част от свой имот. За бившия нотариус Янков и Николина Здравкова съдебният състав не откри никакви доказателства да са съпричастни към измамната схема и те излязоха от ареста без никаква мярка за неотклонение. Другите двама - Георги Янев - Джеймса и Николай Александров са с най-леката мярка - подписка. В съдебната зала бяха цитирани основно показания на свидетели, а съдът коментира, че представените като доказателства нотариални актове на много други имоти, нямат отношение към конкретния казус, а подготовката за измама не е престъпление. Така резултатът отново е в полза на Янков и Янев. Те бяха задържани по подобен начин и през 2019-та и пуснати на свобода.

Четиримата задържани са обвинени само за един случай. Обещали на мъж от Люлин да изплатят наследени дългове и да му платят допълнително 20 хиляди евро, а той да им прехвърли своята част от наследствен апартамент. Обещали му още да запази правата си на ползване на имота пожизнено.

Емил Милев, адвокат: „Евентуално са го въвели пострадалото лице в заблуждение, че след продажба на наследството ще ползва имота си пожизнено, което това е гражданско-правен спор. Тук наказателно право няма. От вчера слушам изявленията на полицията и говорителя на районна прокуратура. Сега, полицията си е свършила работата, но това обвинение, което беше вкарано днес в съдебна зала беше лека подигравка с правото.“

Според съда, може да се направи предположение, че Николаай Александров и Георги Янев - Джеймса са въвели в заблуда собственика на имота. Мъжът е продал своя дял на фирма, собственост на Николина Здравкова, която жевее на семейни начала с бившия Нотариус с отнети права Борис Янков. От показанията на пострадалия, обаче, става ясно, че той е видял Здравкова като купувач само на 5 март, когато сделката е изповядана, а Янков месец по-късно когато двойката поискала да получи владение върху имота. По тази причина според съда няма събрани каквито й да е доказателства, че Янков и Здравкова са извършили престъпление.

Боряна Кангалджиева, прокурор в СРП: „На този етап са събрани доказателства само по този конкретен повод. Действията по разследването тепърва предстоят и тепърва ще се прецени дали да се разширява предмета на разследване и съответно какви обвинения ще бъдат повдигани във връзка с допълнително събрани доказателства.“

Прокуратурата ще протестира днешното определение на съда.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

