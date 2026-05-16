Имотната измама: Съдът пусна четиримата задържани в София

Четиримата обвиняеми за имотни измами, за които разказахме през последните два дни, бяха пуснати на свобода от съда. Защо анонсираният сериозен удар срещу имотната мафия отново претърпя неуспех и с какви доказателства беше поискано задържането на 4-мата?

Въпреки твърденията на МВР и прокуратурата, че са събрани много доказателства за поредица от имотни измами, днес пред съда за четиримата беше поискана най-тежката мярка за неотклонение само по едно обвинения - че са въвели в заблуда мъж да прехвърли на фирма на жената, с която бившият нотариус Борис Янков живее наследствена част от свой имот. За бившия нотариус Янков и Николина Здравкова съдебният състав не откри никакви доказателства да са съпричастни към измамната схема и те излязоха от ареста без никаква мярка за неотклонение. Другите двама - Георги Янев - Джеймса и Николай Александров са с най-леката мярка - подписка. В съдебната зала бяха цитирани основно показания на свидетели, а съдът коментира, че представените като доказателства нотариални актове на много други имоти, нямат отношение към конкретния казус, а подготовката за измама не е престъпление. Така резултатът отново е в полза на Янков и Янев. Те бяха задържани по подобен начин и през 2019-та и пуснати на свобода.

Четиримата задържани са обвинени само за един случай. Обещали на мъж от Люлин да изплатят наследени дългове и да му платят допълнително 20 хиляди евро, а той да им прехвърли своята част от наследствен апартамент. Обещали му още да запази правата си на ползване на имота пожизнено.

Емил Милев, адвокат: „Евентуално са го въвели пострадалото лице в заблуждение, че след продажба на наследството ще ползва имота си пожизнено, което това е гражданско-правен спор. Тук наказателно право няма. От вчера слушам изявленията на полицията и говорителя на районна прокуратура. Сега, полицията си е свършила работата, но това обвинение, което беше вкарано днес в съдебна зала беше лека подигравка с правото.“

Според съда, може да се направи предположение, че Николаай Александров и Георги Янев - Джеймса са въвели в заблуда собственика на имота. Мъжът е продал своя дял на фирма, собственост на Николина Здравкова, която жевее на семейни начала с бившия Нотариус с отнети права Борис Янков. От показанията на пострадалия, обаче, става ясно, че той е видял Здравкова като купувач само на 5 март, когато сделката е изповядана, а Янков месец по-късно когато двойката поискала да получи владение върху имота. По тази причина според съда няма събрани каквито й да е доказателства, че Янков и Здравкова са извършили престъпление.

Боряна Кангалджиева, прокурор в СРП: „На този етап са събрани доказателства само по този конкретен повод. Действията по разследването тепърва предстоят и тепърва ще се прецени дали да се разширява предмета на разследване и съответно какви обвинения ще бъдат повдигани във връзка с допълнително събрани доказателства.“

Прокуратурата ще протестира днешното определение на съда.

