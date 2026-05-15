След удара по имотната мафия: Задържани са девет души

В акция през вчерашния ден, свързана с т.нар. „имотна мафия“, са задържани девет души, част от които вече имат повдигнати обвинения. Това заяви директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов на брифинг във връзка с досъдебното производство, свързано с имотна измама.

Извършени са девет обиска на жилища и офиси и шест – на автомобили, каза гл. комисар Николов. В хода на претърсванията са открити лични карти на граждани, които следва да се намират у притежателите им, множество нотариални актове за подготвяни имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижими имоти и последващо прехвърляне на още девет такива.