Полицията нанесе сериозен удар по имотната мафия в София

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 02:17 мин.
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Удар по имотната мафия в София. Столични полицаи задържаха Георги Янев – Джеймса и бившия нотариус с отнети права Борис Янков, научи "По света и у нас". Наш екип видя, че полицията провежда обиски във "Факултета", "Люлин" и в центъра на София. Групата е подозирана за стотици измами с имоти на самотни възрастни хора. А в арсенала им има богат набор от средства, чрез които присвояват апетитни парцели, къщи и апартаменти.

На този етап не се разполага с неофициална информация. Подробности за дейността на задържаните и уличени в имотни измами се очаква утре. Двамата са били задържани и през 2019 година. Тогава са били разследвани за 23 измами. Според информация на "По света и у нас" при обиските днес Джеймса и Янков са били изненадани и разследващите са успели да съберат значително количество доказателства.

На този етап може да се предположи, че са присвоявали имоти по три основни начина – първият: възрастни хора и хора с ментални проблеми им подписвали празни листове или пък готови пълномощни, които се ползвали след това за изповядване на сделки.

Вторият вариант бил със свидетели, които давали показания пред нотариус, че хора от групата владеели имота повече от 10 години и така се сдобивали с констативни нотариални актове за собственост.

Третият вариант бил чрез подправени завещания.

Има данни, че при част от измамите групата се сдобивала и с лични данни на действителни наследници на починали хора чрез базата данни на гробищните паркове. Повече детайли по разследването очакваме да разберем от разследващите в Столичната полиция и от прокуратурата утре.



#Борис Янков #Джеймса #имотна мафия #София #по света и у нас

