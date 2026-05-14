"Истината под натиск": София е домакин на международна конференция за свободата на словото

За шеста поредна година София събра едни от най-доказаните световни имена в света на медиите за годишна конференция посветена на свободата на словото.

Форумът, който премина под мотото "Истината под натиск", потърси отговори на въпроси като колко трудно е да останеш обективен в среда, в която политическите и икономическите механизми са незаобиколим фактор.

Сред лекторите бяха Робърт Гест - зам. главен редактор на престижното издание "Икономист", и Аруа Деймън - един от малкото западни журналисти, успели да влязат в Ивицата Газа по време на войната.

Форумът е организиран съвместно от WPI и Асоциацията на европейските журналисти.