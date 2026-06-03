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Нови валежи и гръмотевични бури през следващите дни

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След временно спиране, през следващото денонощие предстоят почти повсеместни валежи и мощна гръмотевична дейност – още в часовете около и след полунощ в Западна България, а утре – на много места и на изток.

Предупреждение за значителни количества и опасност от градушки е обявено в западната половина от страната, като в областите с оранжев код са възможни до около 50 литра на кв. метър. Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през страната.

В Източна България вятърът ще остане с посока от юг и температурите там ще достигнат до 27°-28°, но в останалата част от страната с умерен вятър от северозапад ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат по-ниски от днес, между 22° и 26°, в София – около 22°, по Черноморието, където след слънчевото начало, по-късно през деня ще превали и прегърми – от 22° до 28°.

В планините ще има проливни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки, още преди обяд в масивите от Западна България, а по-късно през деня – и на изток.

Предупреждение от първа и втора степен за мощна гръмотевична дейност, временно силен вятър, значителни валежи и опасност от градушки, е обявено през следващото денонощие почти навсякъде на Балканите. Дъжд ще вали утре и в много райони от Източна Европа, в Германия, северните части от Пиренеите, както и в западните части от континента, където ще остане и по-хладно от обичайното за началото на юни.

У нас, след захлаждането утре, през следващите дни максималните температури ще се повишават и в по-голямата част от страната ще бъдат между 25° и 30°. Времето ще се задържи променливо. Ще има и слънчеви часове, но и много райони със следобедни валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. На по-малко места и с по-малка интензивност ще са валежите в петък.

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