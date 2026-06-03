Външният министър Велислава Петрова се срещна с генералния секретар на ОИСР

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в годишната среща на министрите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж.
По време на форума тя се срещна с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, с когото обсъдиха готовността на България да стане член на организацията до края на тази година.
Велислава Петрова, министър на външните работи: "За целта страната трябва да промени законодателството си в сферите на иновациите, икономиката и правосъдието. С приключването на прегледите в отделните комитети и при получаване на политическата подкрепа от всички страни членки, България може да стане част от организацията, която събира най-развитите страни в света и им помага да подсилят политиките и институциите си."