Външният министър Велислава Петрова се срещна с генералния секретар на ОИСР

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в годишната среща на министрите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж.

По време на форума тя се срещна с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, с когото обсъдиха готовността на България да стане член на организацията до края на тази година.