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Външният министър Велислава Петрова се срещна с генералния секретар на ОИСР

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Снимка: МВнР
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Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в годишната среща на министрите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж.

По време на форума тя се срещна с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, с когото обсъдиха готовността на България да стане член на организацията до края на тази година.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "За целта страната трябва да промени законодателството си в сферите на иновациите, икономиката и правосъдието. С приключването на прегледите в отделните комитети и при получаване на политическата подкрепа от всички страни членки, България може да стане част от организацията, която събира най-развитите страни в света и им помага да подсилят политиките и институциите си."

#генерален секретар на ОИСР Матиас Корман #външен министър Велислава Петрова #ОИСР #среща на външните министри #новини в Метрото

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