БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да...
Чете се за: 02:37 мин.
Конституционният съд обяви за противоконституционно...
Чете се за: 01:47 мин.
"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Чете се за: 02:30 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
Чете се за: 02:20 мин.
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
Чете се за: 04:47 мин.
БНТ - първи избор за обективна информация по време на...
Чете се за: 03:35 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Запази
Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на посещение в Китай. Китайският лидер Си Дзинпин обеща отваряне на китайските пазари за американската търговия, но предупреди, че разногласията с Вашингтон за Тайван могат да тласнат Китай и Съединените щати към конфликт. След двумесечно отлагане заради войната в Иран, лидерите на двете най-могъщи държави се срещнаха очи в очи.

Пекин посрещна американският президент Доналд Тръмп пищно. А Тръмп определи отношенията между Китай и Съединените щати като "по-добри от всякога".

Салют с 21 оръдия, военен парад, екзалтиран поздрав на стотици ученици, червен килим и разкошната "Голяма зала на народа" - грандиозно посрещане, на което американският президент Доналд Тръмп отговори с ласкателства.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "За мен това е чест, каквато малцина са виждали преди. Особено съм впечатлен от децата. Бяха толкова щастливи и красиви. За мен е чест да бъда с вас. Чест е да бъда ваш приятел и отношенията между Китай и Съединените щати ще бъдат по-добри от всякога."

Тръмп определи Си като "страхотен лидер" и предрече "фантастично" бъдеще за двете държави. В тона на китайския лидер нямаше помпозност, а ентусиазмът му беше умерен.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Трябва да сме партньори, а не съперници."

Предупреждението на Си за Тайван обаче отекна като залп по време на срещата. Китайската държавна телевизия цитира думите му.

Ян Юксин, водещ на CCTV: "Си Дзинпин подчерта, че тайванският въпрос е най-важният в отношенията между Китай и Съединените щати. Ако се реши правилно, може да се поддържа цялостната стабилност на двустранните отношения. Но ако реши неправилно, двете страни могат да влязат в конфликт."

Влизането на "Тайван" в "менюто" на разговорите между Тръмп и Си притесни Тайпе.

Въпросът е дали САЩ, дали Тръмп в крайна сметка ще предаде Тайван? За Тайван е изключително важно. Опасенията са, че заради бизнес интереси, Съединените щати ще направят компромиси със статута на Острова. Очакванията, че темата за Иран ще доминира на срещата на върха, не се оправдаха. Според съобщение от Белия дом и двамата лидери са изразили мнение, че Ормузкият проток трябва да е отворен.

Китайският лидер проведе среща и с американската бизнес делегация. 30 ръководители на технологични гиганти придружават Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Поканихме 30-те най-добри бизнесмени в света да дойдат в Китай и всеки един от тях каза "да". Не изпратиха вторите или третите в компанията, а най-добрите. И те очакват с нетърпение да правят бизнес."

Разходката в архитектурния шедьовър Небесния храм предизвика признанието на Тръмп:

Доналд Тръмп: "Китай е красив!"

Вечерта завърши с пищен банкет и наздравици, с които бяха затвърдени отношенията между Пекин и Вашингтон. Звездата на вечерта обаче се оказа не американският президент, а Илън Мъск, с когото много от гостите искаха да се снимат.

#Доналд Тръмп #Пекин #Китай #Си Дзинпин

Последвайте ни

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
2
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
3
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
4
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
Назначени са 6 нови заместник-министри
5
Назначени са 6 нови заместник-министри
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на „Евровизия“
6
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
5
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Азия

Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията между двете страни
Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията между двете страни
Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин
Чете се за: 02:22 мин.
Среща на върха: Доналд Тръмп пристигна в Китай Среща на върха: Доналд Тръмп пристигна в Китай
Чете се за: 01:35 мин.
Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай
Чете се за: 03:47 мин.
Доналд Тръмп в Китай: Предстои ключова среща със Си Дзинпин Доналд Тръмп в Китай: Предстои ключова среща със Си Дзинпин
Чете се за: 01:12 мин.
Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ) Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност
Чете се за: 02:32 мин.
Общество
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Второкласници от 145-о училище „Симеон Радев“ посетиха БНТ
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ