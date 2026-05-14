Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на посещение в Китай. Китайският лидер Си Дзинпин обеща отваряне на китайските пазари за американската търговия, но предупреди, че разногласията с Вашингтон за Тайван могат да тласнат Китай и Съединените щати към конфликт. След двумесечно отлагане заради войната в Иран, лидерите на двете най-могъщи държави се срещнаха очи в очи.

Пекин посрещна американският президент Доналд Тръмп пищно. А Тръмп определи отношенията между Китай и Съединените щати като "по-добри от всякога".

Салют с 21 оръдия, военен парад, екзалтиран поздрав на стотици ученици, червен килим и разкошната "Голяма зала на народа" - грандиозно посрещане, на което американският президент Доналд Тръмп отговори с ласкателства.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "За мен това е чест, каквато малцина са виждали преди. Особено съм впечатлен от децата. Бяха толкова щастливи и красиви. За мен е чест да бъда с вас. Чест е да бъда ваш приятел и отношенията между Китай и Съединените щати ще бъдат по-добри от всякога."

Тръмп определи Си като "страхотен лидер" и предрече "фантастично" бъдеще за двете държави. В тона на китайския лидер нямаше помпозност, а ентусиазмът му беше умерен.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Трябва да сме партньори, а не съперници."

Предупреждението на Си за Тайван обаче отекна като залп по време на срещата. Китайската държавна телевизия цитира думите му.

Ян Юксин, водещ на CCTV: "Си Дзинпин подчерта, че тайванският въпрос е най-важният в отношенията между Китай и Съединените щати. Ако се реши правилно, може да се поддържа цялостната стабилност на двустранните отношения. Но ако реши неправилно, двете страни могат да влязат в конфликт."

Влизането на "Тайван" в "менюто" на разговорите между Тръмп и Си притесни Тайпе.

Въпросът е дали САЩ, дали Тръмп в крайна сметка ще предаде Тайван? За Тайван е изключително важно. Опасенията са, че заради бизнес интереси, Съединените щати ще направят компромиси със статута на Острова. Очакванията, че темата за Иран ще доминира на срещата на върха, не се оправдаха. Според съобщение от Белия дом и двамата лидери са изразили мнение, че Ормузкият проток трябва да е отворен.

Китайският лидер проведе среща и с американската бизнес делегация. 30 ръководители на технологични гиганти придружават Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Поканихме 30-те най-добри бизнесмени в света да дойдат в Китай и всеки един от тях каза "да". Не изпратиха вторите или третите в компанията, а най-добрите. И те очакват с нетърпение да правят бизнес."

Разходката в архитектурния шедьовър Небесния храм предизвика признанието на Тръмп:

Доналд Тръмп: "Китай е красив!"

Вечерта завърши с пищен банкет и наздравици, с които бяха затвърдени отношенията между Пекин и Вашингтон. Звездата на вечерта обаче се оказа не американският президент, а Илън Мъск, с когото много от гостите искаха да се снимат.