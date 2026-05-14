Слънчево време, с изолирани превалявания следобед

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Изолирани и слаби превалявания ще има в източните и планинските райони. Вятърът ще бъде слаб, от изток, а максималните температури – между 17° и 22°, в София около 18°, на морския бряг – от 16° до 18°.

През нощта на места в Югозападна България е възможно да превали и прегърми, но над по-голямата част от страната ще е безоблачно. Минималните температури утре ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 5°.

Преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд в много райони от страната, с изключение на Източна България, ще има валежи и гръмотевична дейност. Ще духа слаб южен вятър и максималните температури ще бъдат по-високи от днес – между 19° и 24°, в София – около 20°, на морския бряг – от 18° до 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от югоизток. Температурата на морската вода е 13° по северното до 17° по южното крайбрежие.

В планините денят ще започне със слънчево време, но в следобедните часове ще в масивите от Западна и Централна България ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър.

В събота максималните температури още ще се повишат, но след обяд на много места в страната ще има проливни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Валежи ще има и в неделя, на повече места и повече по количество в източната половина от страната. Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури ще се понижат, по-съществено в западните райони.

В понеделник и вторник ще бъде ветровито с променлива облачност и превалявания само в източните и планинските райони. Температурите ще останат без съществена промяна, по-ниски от обичайните за средата на май.