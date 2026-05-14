БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Чете се за: 02:30 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
Чете се за: 02:37 мин.
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
Чете се за: 04:40 мин.
БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Чете се за: 03:02 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време, с изолирани превалявания следобед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Изолирани и слаби превалявания ще има в източните и планинските райони. Вятърът ще бъде слаб, от изток, а максималните температури – между 17° и 22°, в София около 18°, на морския бряг – от 16° до 18°.

През нощта на места в Югозападна България е възможно да превали и прегърми, но над по-голямата част от страната ще е безоблачно. Минималните температури утре ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 5°.

Преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд в много райони от страната, с изключение на Източна България, ще има валежи и гръмотевична дейност. Ще духа слаб южен вятър и максималните температури ще бъдат по-високи от днес – между 19° и 24°, в София – около 20°, на морския бряг – от 18° до 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от югоизток. Температурата на морската вода е 13° по северното до 17° по южното крайбрежие.

В планините денят ще започне със слънчево време, но в следобедните часове ще в масивите от Западна и Централна България ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър.

В събота максималните температури още ще се повишат, но след обяд на много места в страната ще има проливни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Валежи ще има и в неделя, на повече места и повече по количество в източната половина от страната. Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури ще се понижат, по-съществено в западните райони.

В понеделник и вторник ще бъде ветровито с променлива облачност и превалявания само в източните и планинските райони. Температурите ще останат без съществена промяна, по-ниски от обичайните за средата на май.

#предимно слънчево #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
2
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
3
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
4
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Васил Терзиев: Новата детска площадка в кв. "Орландовци" доказва, че когато хората и общината работят в една посока, градът се променя
5
Васил Терзиев: Новата детска площадка в кв. "Орландовци"...
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на „Евровизия“
6
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Времето

Повече слънце и по-малко валежи в четвъртък
Повече слънце и по-малко валежи в четвъртък
Променливо и с по-ниски от обичайните температури за средата на месец май Променливо и с по-ниски от обичайните температури за средата на месец май
Чете се за: 02:10 мин.
Много силен вятър днес, временно затопляне в петък и събота Много силен вятър днес, временно затопляне в петък и събота
Чете се за: 02:00 мин.
НИМХ: Възможни са нови бури и градушки през уикенда НИМХ: Възможни са нови бури и градушки през уикенда
Чете се за: 02:02 мин.
По-малко райони с валежи в сряда, жълт код за опасно ветровито време По-малко райони с валежи в сряда, жълт код за опасно ветровито време
Чете се за: 02:40 мин.
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
22236
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост" Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Голям пожар горя в жилищна кооперация в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Премиерът на Латвия подаде оставка
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ