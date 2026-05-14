Регионалният министър за свлачището в Пампорово: До седмица ще имаме решение какви стъпки да предприемем

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е в Смолян за среща с експерти, геолози и представители на институциите във връзка с голямото свлачище, което отнесе пътя Смолян-Пампорово.

Срещата продължава и в момента. На нея се обсъждат както причините за голямото свлачище, така и евентуалните решения. Вече 14-и ден главният път Смолян – Пампорово е прекъснат. Свлачището стана на 1 май, когато огромно количество земна маса се свлече и нанесе големи щети на пътя.

Много са коментарите относно причините за случилото се. Най-вероятно обаче става въпрос за преовлажняване на почвата. Какво са направили институциите до момента? Направен е външен оглед на самото свлачище. Извършено е и заснемане с дрон. На практика обаче нищо повече не е направено на място, защото свлачището все още е активно и почвата е влажна. В района почти всеки ден има пролетни дъждове.

Продължават да се използват обходни пътища до Смолян. Единият е през прохода "Рожен", а другият – през Стойките. На този път обаче също има проблем. В участък от около 20 метра има срутена подпорна стена. Срутването е станало още през 2021 година, но стената все още не е укрепена.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно става въпрос за преовлажняване. Това преовлажняване със сигурност е получено от някаква, най-вероятно, човешка намеса или ненамеса. Казвам го, защото е много важно да не продължава преовлажняването. Разбира се, ще се направи оглед на място. Ще направим всичко възможно да установим максимално бързо причината. „Геозащита“ е тук и ще установи дали свлачището продължава да е активно. Смятам, че до около седмица ще имаме окончателно решение какви стъпки да предприемем и в най-кратък срок да започнем възстановяването на пътя.“







Вижте прякото включване на Величка Петкова.