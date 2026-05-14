БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Чете се за: 02:30 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
Чете се за: 02:37 мин.
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
Чете се за: 04:40 мин.
БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Чете се за: 03:02 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Регионалният министър за свлачището в Пампорово: До седмица ще имаме решение какви стъпки да предприемем

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е в Смолян за среща с експерти, геолози и представители на институциите във връзка с голямото свлачище, което отнесе пътя Смолян-Пампорово.

Срещата продължава и в момента. На нея се обсъждат както причините за голямото свлачище, така и евентуалните решения. Вече 14-и ден главният път Смолян – Пампорово е прекъснат. Свлачището стана на 1 май, когато огромно количество земна маса се свлече и нанесе големи щети на пътя.

Много са коментарите относно причините за случилото се. Най-вероятно обаче става въпрос за преовлажняване на почвата. Какво са направили институциите до момента? Направен е външен оглед на самото свлачище. Извършено е и заснемане с дрон. На практика обаче нищо повече не е направено на място, защото свлачището все още е активно и почвата е влажна. В района почти всеки ден има пролетни дъждове.

Продължават да се използват обходни пътища до Смолян. Единият е през прохода "Рожен", а другият – през Стойките. На този път обаче също има проблем. В участък от около 20 метра има срутена подпорна стена. Срутването е станало още през 2021 година, но стената все още не е укрепена.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно става въпрос за преовлажняване. Това преовлажняване със сигурност е получено от някаква, най-вероятно, човешка намеса или ненамеса. Казвам го, защото е много важно да не продължава преовлажняването. Разбира се, ще се направи оглед на място. Ще направим всичко възможно да установим максимално бързо причината. „Геозащита“ е тук и ще установи дали свлачището продължава да е активно. Смятам, че до около седмица ще имаме окончателно решение какви стъпки да предприемем и в най-кратък срок да започнем възстановяването на пътя.“



Вижте прякото включване на Величка Петкова.

#пътя Пампоровоо - Смолян #Пампорово

Последвайте ни

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
2
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
3
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
4
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Васил Терзиев: Новата детска площадка в кв. "Орландовци" доказва, че когато хората и общината работят в една посока, градът се променя
5
Васил Терзиев: Новата детска площадка в кв. "Орландовци"...
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на „Евровизия“
6
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Регионални

Митничари на "Лесово" задържаха над 3 кг контрабандно злато за над 400 000 евро
Митничари на "Лесово" задържаха над 3 кг контрабандно злато за над 400 000 евро
Прокуратурата във Варна проверява отсичането на седем липи в центъра на града Прокуратурата във Варна проверява отсичането на седем липи в центъра на града
Чете се за: 01:27 мин.
Прокуратурата разследва убийство в Монтана Прокуратурата разследва убийство в Монтана
Чете се за: 01:12 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост" Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост"
Чете се за: 02:37 мин.
Голям пожар горя в жилищна кооперация в Пловдив (СНИМКИ) Голям пожар горя в жилищна кооперация в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
БНТ има най-голямо обществено доверие по време на изборите
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост" Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на 22-етажен небостъргач в "Младост"
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ) "Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза под №1 на втория полуфинал на "Евровизия" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Голям пожар горя в жилищна кооперация в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Премиерът на Латвия подаде оставка
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ