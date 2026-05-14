Илияна Йотова връчи Почетния знак на президента на изтъкнати културни дейци

Президентът Илияна Йотова връчи Почетния знак на изтъкнати дейци в областта на културата и образованието.



Сред тях са легендарният композитор и музикант Митко Щерев, Александър Милушев, дългогодишен секретар на читалище "Заря" в Хасково, поетът и публицист Атанас Капралов, д-р Веселин Александров за неговата общественозначима дарителска дейност, д-р Елена Кантарева – художник-реставратор, общественикът д-р Иван Ангелов.

Почетен знак на президента ще бъде връчен на проф. Гъ Джъцян – преподавател по български език, обучил поколения българисти в Пекинския университет за чужди езици.