Двойка пуми пристигнаха в зоопарка в Бургас (ВИДЕО и СНИМКИ)

В Зоопарк Бургас вече могат да се видят две изключително редки и впечатляващи животни – млади пуми, единствени представители на вида в България. Големите котки пристигнаха от приятелски зоопарк и вече се адаптират към новия си дом.

Двойката е на около десет месеца. Мъжкият се казва Стенли и бързо печели симпатиите на посетителите със своя социален и любопитен характер. А женската все още няма име.

Новият дом на пумите се простира на площ от над половин декар и е оборудван с всичко необходимо за комфорта и развитието им – просторни зони за движение, места за катерене, укрития и специално обособени пространства за почивка и игра.

Пумите, известни още като „планински лъвове“, произхождат от Северна и Южна Америка и са сред най-адаптивните големи котки в света. Те могат да бъдат срещнати от канадските планини до южните части на Андите. В природата възрастните екземпляри достигат дължина до 2,5 метра с опашката и тегло над 90 килограма. Освен с впечатляващата си сила, пумите са известни и с невероятния си скок – могат да скачат на височина над 4 метра и на дължина повече от 10 метра.

Младите обитатели на Зоопарк Бургас са много игриви и любопитни. Менюто им включва висококачествено пилешко и телешко месо, подбрано специално за нуждите на растящите животни.

Големите котки все още не са осиновени, а от зоопарка се надяват скоро да намерят своите символични „настойници“ сред любителите на животните и бизнеса в региона.

Новите обитатели вече предизвикват огромен интерес сред посетителите.