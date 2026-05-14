Двойка пуми пристигнаха в зоопарка в Бургас (ВИДЕО и СНИМКИ)

У нас
Големите котки все още не са осиновени

В Зоопарк Бургас вече могат да се видят две изключително редки и впечатляващи животни – млади пуми, единствени представители на вида в България. Големите котки пристигнаха от приятелски зоопарк и вече се адаптират към новия си дом.

Двойката е на около десет месеца. Мъжкият се казва Стенли и бързо печели симпатиите на посетителите със своя социален и любопитен характер. А женската все още няма име.

Новият дом на пумите се простира на площ от над половин декар и е оборудван с всичко необходимо за комфорта и развитието им – просторни зони за движение, места за катерене, укрития и специално обособени пространства за почивка и игра.

Пумите, известни още като „планински лъвове“, произхождат от Северна и Южна Америка и са сред най-адаптивните големи котки в света. Те могат да бъдат срещнати от канадските планини до южните части на Андите. В природата възрастните екземпляри достигат дължина до 2,5 метра с опашката и тегло над 90 килограма. Освен с впечатляващата си сила, пумите са известни и с невероятния си скок – могат да скачат на височина над 4 метра и на дължина повече от 10 метра.

Младите обитатели на Зоопарк Бургас са много игриви и любопитни. Менюто им включва висококачествено пилешко и телешко месо, подбрано специално за нуждите на растящите животни.

Големите котки все още не са осиновени, а от зоопарка се надяват скоро да намерят своите символични „настойници“ сред любителите на животните и бизнеса в региона.

Новите обитатели вече предизвикват огромен интерес сред посетителите.

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
