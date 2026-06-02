Нова интерпретация на операта „Кармен“ с премиера в миланската „Ла Скала“

Миланският оперен театър „Ла Скала“ ще представи от 8 юни нова интерпретация на операта „Кармен“ от Жорж Бизе, съобщи АПА.

Постановката е дело на италианския режисьор Дамиано Микиелето, който пренася действието в среда, съчетаваща елементи на попкултурата и естетиката на американския Запад. В неговия прочит е включен и нов персонаж - майката на Дон Хосе, която не присъства в оригиналното либрето, но се превръща в символична и заплашителна сила, определяща съдбата на героя.

Музикалното ръководство е поверено на южнокорейския диригент Мьонг-хун Чунг. По негово желание част от говорните диалози в операта са съкратени, за да се засили драматургичното действие и да се ускори темпото на спектакъла.

В ролята на Кармен ще се изяви френското мецосопрано Клемантин Марген, а Дон Хосе ще бъде изпълнен от италианския тенор Виторио Григоло. В ролята на Ескамилио ще пее грузинският баритон Гиорги Маношвили, а Микаела ще бъде представена от сопраното Наталия Танасий.

Сценографията на Паоло Фантин и костюмите на Карла Тети пресъздават свят, в който се преплитат мотиви от уестърна, панаирната атмосфера и индустриалната среда. Според Микиелето спектакълът поставя акцент върху психологическия натиск и обществените механизми на контрол. Режисьорът определя своята интерпретация като мрачна и психологически наситена, а образа на майката на Дон Хосе сравнява със символ на съдбата.

Новата постановка бележи и началото на нов етап в историята на „Ла Скала“ под музикалното ръководство на Мьон-хун Чунг, който ще заема поста музикален директор на театъра до 2030 г. Той наследява на тази позиция Рикардо Шаи. Предстоящият сезон на операта ще бъде открит на 7 декември с „Отело“ от Джузепе Верди в постановка на Дамиано Микиелето. Произведението се завръща в репертоара на „Ла Скала“ за първи път от 37 години, припомнят още от АПА.