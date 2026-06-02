Португалците недоволни, че данъкът върху газираните напитки вече отива в бюджета

Бурни реакции в Португалия, след като стана ясно, че данъка върху газираните напитки вече отива не за здравеопазване, а към общия държавен бюджет.



Данъкът е в сила от 2017-та и е определян като един от най-успешните в света в борбата със затлъстяването. Сумата, която трябва да плащат компаниите, които произвеждат газирани напитки се определя от количеството захар, която се съдържа в напитките.

Оказва се, че откакто е в сила налога, средното количество на захар в напитките е намаляло с 11 процента. За 5 години от данъка са събрани 533 милиона евро.