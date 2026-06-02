Във временната бюджетна комисия на второ четене ще се гледат промените в удължителния закон за бюджета

Депутатите от временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета.



Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията над 800 хиляди пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли.

Причината за законодателната промяна е, че по Кодекса за социално осигуряване всички трудови пенсии се осъвременяват ежегодно, но минималният размер се определя с бюджета на Държавното обществено осигуряване. При удължителен бюджет тази процедура не може да бъде приложена, което налага временна законова корекция.

Новите текстове вече бяха приети на първо четене в пленарната зала през миналата седмица. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 млрд. и 800 мнл. евро.

Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол от държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията "Лукойл“ у нас, както законопроектът, свързан с реформи във ВиК сектора, във връзка с Плана за Възстановяване и устойчивост.