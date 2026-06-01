БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България допусна минимална загуба в домакинството си на...
Чете се за: 02:07 мин.
НА ЖИВО: България загуби домакинството си на Черна гора
Чете се за: 01:00 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ...
Чете се за: 03:02 мин.
"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
Чете се за: 03:50 мин.
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Green transition forum": Шестото издание на форума е посветено на новата програма на Европа

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
green transition forum шестото издание форума посветено новата програма европа
Слушай новината

Форумът „Грийн транзишън“ беше открит в София днес. Европейският съюз трябва да приеме пакт с измерими цели за развитие до 2030 година. За това настоя президентът Илияна Йотова на церемонията. Форумът събра в София участници от 37 държави. Европейският съюз трябва да приеме пакт с измерими цели за развитие до 2030 година. За това настоя президентът Илияна Йотова при откриването на Грийн транзишън форум, организиран от Дир.БГ.
Форумът събра в София участници от 37 държави. Сред тях: нобелов лауреат, еврокомисари, експерти в областта на енергетиката, иновациите и зеления преход.

Новите приоритети на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика, убедена е президентът Йотова.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Имаме опасения, че кохезията и земеделието могат да бъдат поставени в конкуренция една с друга.“

Йотва смята, че дебатът за бюджета на Евросъюза за 2028-34г. е спор за характера на съюза.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Ще бъде ли той съюз на солидарност и сближаване или ще се превърне в съюз на различни скорости, в който по-силните държави получават по-бърз достъп до средства, а останалите тябва вечно да ги догонват.“

Според Йотова заемите по инструмента „Сейф" не могат да изградят европейската отбранителна индустрия, ако няма общи поръчки, стабилни вериги за доставки и реален пазар на съвместно производство.

Илияна Йотова - президент на Република България: „От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украйна се оформя вертикална ос: юг-север с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украйна, но и развитие на целия регион.“

Министърът на транспорта постави акцент върху свързаността.

Георги Пеев - министър на транспорта и съобщенията: „Трябва да има по-добра свързаност на железопътната и пътната инфраструктура с летищата и да създадем интермодални терминали и мултимодални коридори.“

Зеленият преход трябва да е амбициозен, но и реалистичен, призова Анджей Дуда - президент на Полша от 2015 до 2025г.

#на Европа #новата програма #посветено #шесто издание #Green transition forum

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
НА ЖИВО: България загуби домакинството си на Черна гора
2
НА ЖИВО: България загуби домакинството си на Черна гора
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
3
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир...
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
4
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
5
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
6
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Политика

Мораториум върху цената на водата предлага ПГ на ДПС
Мораториум върху цената на водата предлага ПГ на ДПС
"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред тях и намаляване на партийната субсидия "Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред тях и намаляване на партийната субсидия
Чете се за: 03:50 мин.
Румен Радев поиска от областните управители бърза реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции Румен Радев поиска от областните управители бърза реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции
Чете се за: 02:45 мин.
Председателят на НС представи приоритетите на парламента пред посланици от ЕС Председателят на НС представи приоритетите на парламента пред посланици от ЕС
Чете се за: 04:00 мин.
Министър Абровски: Предвиждат се различни нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите Министър Абровски: Предвиждат се различни нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите
Чете се за: 02:52 мин.
Директорът на РИОСВ – Варна е освободен от длъжност Директорът на РИОСВ – Варна е освободен от длъжност
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Доналд Тръмп договори примирие в Ливан Доналд Тръмп договори примирие в Ливан
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Признаха за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Полицаи откриха изчезнало дете в столицата, съобщиха от СДВР
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Автобус към ада: Линия 666 се завръща в Полша
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ