"Green transition forum": Шестото издание на форума е посветено на новата програма на Европа

Форумът „Грийн транзишън" беше открит в София днес. Европейският съюз трябва да приеме пакт с измерими цели за развитие до 2030 година. За това настоя президентът Илияна Йотова на церемонията.

Форумът събра в София участници от 37 държави. Сред тях: нобелов лауреат, еврокомисари, експерти в областта на енергетиката, иновациите и зеления преход.

Новите приоритети на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика, убедена е президентът Йотова.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Имаме опасения, че кохезията и земеделието могат да бъдат поставени в конкуренция една с друга.“

Йотва смята, че дебатът за бюджета на Евросъюза за 2028-34г. е спор за характера на съюза.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Ще бъде ли той съюз на солидарност и сближаване или ще се превърне в съюз на различни скорости, в който по-силните държави получават по-бърз достъп до средства, а останалите тябва вечно да ги догонват.“

Според Йотова заемите по инструмента „Сейф" не могат да изградят европейската отбранителна индустрия, ако няма общи поръчки, стабилни вериги за доставки и реален пазар на съвместно производство.

Илияна Йотова - президент на Република България: „От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украйна се оформя вертикална ос: юг-север с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украйна, но и развитие на целия регион.“

Министърът на транспорта постави акцент върху свързаността.

Георги Пеев - министър на транспорта и съобщенията: „Трябва да има по-добра свързаност на железопътната и пътната инфраструктура с летищата и да създадем интермодални терминали и мултимодални коридори.“

Зеленият преход трябва да е амбициозен, но и реалистичен, призова Анджей Дуда - президент на Полша от 2015 до 2025г.