Министър Абровски: Предвиждат се различни нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите

Министерството на земеделието и храните предвижда различни нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите. Това каза ресорният министър Пламен Абровски пред журналисти в Стара Загора, където е на посещение за откриването на изложението за земеделие „БАТА АГРО 2026“.

Абровски уточни, предвидените методи са чисто пазарни. "Това, което искам, е да променим Наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процентът българско мляко", посочи той. По думите му това ще даде гаранция и ще повиши търсенето на българско мляко. Министърът допълни, че в момента на европейско ниво цената е започнала да се покачва и вероятно до края на седмицата вече няма да има толкова сериозна криза на пазара на мляко. Основното е да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско качествено мляко, подчерта той.

Пламен Абровски допълни, че е дал разпореждане да се търси възможност за финансиране на сектора, но държавата е в много лошо финансово състояние.

"Както знаете, премиерът каза, че Европейската комисия възнамерява да открие процедура по свръхдефицит", отбеляза той.

По отношение на сектора на розопроизводството Абровски съобщи, че има идея в следващия програмен период маслодайната роза да бъде вписана в европейските регламенти по начина, по който в записан памукът. "Не знам защо от 2007 година досега никой не го е защитил, факт е, че тя се отглежда само в България от целия Европейски съюз, но аз мисля, че можем спокойно да направим паралел - както памукът има отделен бюджет и отделни хектари, които са защитени, така това може да се направи за маслодайната роза", обясни министърът и посочи, че ведомството ще направи всичко възможно това да се случи, макар и три програмни периода по-късно.

На въпрос за цените на продуктите в малката потребителска кошница министърът каза, че в края на седмицата ще бъде оповестена информация.

Абровски коментира и случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна и призова местната администрация да спази законодателството. Община Варна трябва да влезе в своята роля и да премахне незаконните постройки, тогава ще можем да започнем да възстановяваме природата, каза той.