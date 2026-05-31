Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала

Стилияна Николова завърши по впечатляващ начин участието си на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

След като завоюва злато в отборното и сребро в многобоя, днес Стили защити европейската си титла на бухалки и прибави още два сребърни медала в колекцията - на топка и лента.

На бухалки Николова получи 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание).

На топка българката получи 29.550 от съдиите - същата оценка, каквато получи и шампионката Даря Варфоломеев от Германия, но тя бе оценена по-високо за артистичност.

Стилияна завършва шампионата във Варна с общо пет отличия - злато на бухалки и в отборното, както и сребро в многобоя, на топка и на лента.

Другата българска представителка - Ева Брезалиева, не успя да запише призово класиране в морската столица.

Остана финалът на ансамбъла на пет топки. Прякото предаване по БНТ 3 и ТУК започва в 16:00 часа.