Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала

Българската грация изпраща отлично европейско първенство по художествена гимнастика.

Стилияна Николова завърши по впечатляващ начин участието си на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

След като завоюва злато в отборното и сребро в многобоя, днес Стили защити европейската си титла на бухалки и прибави още два сребърни медала в колекцията - на топка и лента.

На бухалки Николова получи 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание).

На топка българката получи 29.550 от съдиите - същата оценка, каквато получи и шампионката Даря Варфоломеев от Германия, но тя бе оценена по-високо за артистичност.

Стилияна завършва шампионата във Варна с общо пет отличия - злато на бухалки и в отборното, както и сребро в многобоя, на топка и на лента.

Другата българска представителка - Ева Брезалиева, не успя да запише призово класиране в морската столица.

Остана финалът на ансамбъла на пет топки. Прякото предаване по БНТ 3 и ТУК започва в 16:00 часа.

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Стилияна Николова

