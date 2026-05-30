ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал

Пари Сен Жермен победи Арсенал с 5:4 след изпълнение на дузпи във финала на Шампионска лига. След 1:1 в редовното време се стигна до дузпи, където носителите на трофея показаха по-здрави нерви и защитиха отличието.

Лондончани откриха резултата на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща още в 6-ата минута. В опит да изчисти топката капитанът на парижани Маркиньос изрита топката в тялото на Леандро Тросар. Кълбото отиде на пътя на Кай Хаверц, който проби в наказателното поле и се разписа с плътен шут от малък ъгъл. Германецът отбеляза втория си гол във финал на Шампионска лига. През 2021 година нападателят донесе успеха на Челси при минималния успех над Манчестър Сити с 1:0.

До края на полувремето единственият точен удар бе на сметката на носителите на трофея, но Давид Рая се справи с него.

След почивката възпитаниците на Луис Енрике осъществиха натиск в търсене на изравнителен гол. В 63-ата минута шампионът на Франция получи дузпа за нарушение на Кристиан Москера срещу Хвича Кварацхелия. Усман Дембеле възобнови равенството с точно изпълнение от бялата точка.

В 77-ата минута Хвича Кварацхелия можеше да даде аванс на тима си, но стреля в дясната греда.

През втората част на редовното време играчите на Микел Артета не отправиха точен изстрел и така се стигна до продължения.

В първото продължение от 15 минути и двата отбора играха предпазливо и головите ситуации липсваха. Единственият точен удар бе на сметката на символичните домакини, но Давид Рая не срещна затруднения. До края на продълженията до нов точен удар на се стигна и дойде време за 11-метровите удари.

Дузпите започнаха с точни изпълнения на Гонзало Рамош, Виктор Гьокереш и Дезире Дуе, но последваха пропуски на Еберечи Езе, Нуно Мендеш. Ашраф Хакими и Лукаш Бералдо също се разписаха от бялата точка, докато Габриел Магаляеш се провали за символичните гости и пропиля последния шанс за "артилеристите".

ПСЖ започна и приключи сезона си с мач срещу опонент от Северен Лондон и с победа след дузпи. Във финала за Суперкупата на Европа парижани победиха Тотнъм след дузпи, а в последния си мач се наложиха над съгражданите на "шпорите".

ПСЖ спечели втори (пореден) трофей в турнира, докато Арсенал пропусна да вземе първия си европейски трофей. ПСЖ е първият отбор, след Реал Мадрид през 2017 година, който защитава трофея си. Последния случай, в който дузпи отличиха победителя в надпреварата бе през 2016 година, когато Реал се наложи над Атлетико Мадрид. Луис Енрике печели мач с дузпи начело на Пари Сен Жермен за шести път от шест опита.