Будапеща под засилена охрана преди финала в Шампионската лига

Часове преди финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал, Будапеща е поставена под засилени мерки за сигурност. УЕФА е определила двубоя на стадион "Пушкаш Арена“ като високорисков, а унгарските власти са мобилизирали над 4000 полицаи за опазването на обществения ред.

Служителите на реда ще бъдат разположени около спортното съоръжение, както и на ключови локации в града – железопътни гари, метростанции, централни площади и специално обособените фен зони. Макар към момента да няма информация за конкретни заплахи, властите подхождат с максимално внимание към организацията на събитието.

Най-сериозното предизвикателство се очаква да бъде присъствието на близо 10 000 привърженици на Арсенал, които ще пътуват до Будапеща без билети за финала. Английските фенове възнамеряват да гледат срещата в заведения и специално подготвени зони в града, което значително увеличава натоварването върху мерките за сигурност.

Допълнително безпокойство за организаторите създават прогнозите за високи температури, очакваната засилена консумация на алкохол и възможността от напрежение между различни фенски групи. Именно затова полицията е изготвила подробен план за придвижване на запалянковците.

Привържениците на Пари Сен Жермен и Арсенал ще бъдат насочвани по различни маршрути към стадиона и ще бъдат настанени в отделни зони в града. Основната цел на мерките е да бъде избегнат пряк контакт между агитките преди, по време и след финала.

Очакванията са десетки хиляди футболни фенове от цяла Европа да превърнат Будапеща в център на футболните емоции, докато Арсенал преследва първата си титла в турнира, а Пари Сен Жермен се стреми към успешна защита на европейската си корона.