Арсенал приоритизира нов договор за Микел Артета преди финала в Шампионската лига

Ръководството на Арсенал поставя като основна цел подписването на нов договор с мениджъра Микел Артета, след като испанецът изведе тима до първа титла във Висшата лига от 22 години насам. Това заяви съпредседателят на клуба Джош Крьонке, който подчерта значението на треньора за развитието на отбора.

"Той се наслаждава на проекта и на времето си тук. Артета е човек на Арсенал до мозъка на костите си“, коментира Крьонке, като допълни, че клубът ще продължи да надгражда състава в следващите месеци, независимо от изхода на финала в Шампионската лига.

Настоящият договор на Артета е до края на следващия сезон, а в събота лондончани ще се изправят срещу Пари Сен Жермен в битка за трофея в най-престижния европейски клубен турнир.