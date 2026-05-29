Атлетико Мадрид отвърна остро на Барселона заради слуховете около Хулиан Алварес

Ръководството на Атлетико Мадрид реагира остро на засилващите се информации, свързващи нападателя Хулиан Алварес с трансфер в Барселона. От испанския клуб бяха категорични, че аржентинският национал не е обект на продажба и до момента не е постъпвала никаква официална оферта.

BREAKING - Atlético Madrid statement via @diarioas:



"Julián Alvarez is NOT for sale.



We’re tired of months and months of lies, half-truths, or completely made-up stories, such as claims about buying houses in Barcelona. It’s the attitude of a small club.



— Atletico Universe (@atletiuniverse) May 28, 2026

От "Уанда Метрополитано“ подчертаха, че не е имало контакт между двата клуба и определиха голяма част от появилите се информации като спекулации. Според източници от Атлетико, ръководството е разочаровано от "месеци на дезинформация и слухове“, включително твърдения за евентуално преместване на играча в Барселона.

Напрежението ескалира, след като от мадридския клуб отправиха директна критика към каталунците, заявявайки, че поведението им в ситуацията е "като на малък клуб“.

В същото време от клуба защитиха самия Алварес, като подчертаха, че той няма вина за създалата се ситуация. Според тях нападателят демонстрира професионално отношение, а проблемите идват от хора около него, включително негови представители.