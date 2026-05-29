Антъни Гордън премина медицински прегледи в Барселона, трансферът е на финалната права

Английският национал Антъни Гордън е на крачка от трансфер в Барселона, след като успешно премина медицинските прегледи при каталунците. Клубът от Ла Лига вече е постигнал договорка с Нюкасъл за привличането на нападателя.

Сделката е на стойност около 69,3 милиона паунда (приблизително 80 милиона евро) с включени бонуси, като 25-годишният футболист ще подпише договор за срок от пет години. Очаква се трансферът да бъде официално обявен в близките дни.

Гордън изигра силен сезон с екипа на Нюкасъл, като се отличи най-вече в Шампионската лига, където реализира 10 попадения – повече от него в турнира отбелязаха единствено Килиан Мбапе и Хари Кейн. Общо през кампанията той завърши като голмайстор на "свраките“ със 17 гола.

Интерес към футболиста имаше и от страна на Байерн Мюнхен, но в крайна сметка Барселона е спечелила битката за подписа му. Универсалността на Гордън, който може да действа както по фланговете, така и в центъра на атаката, е сред основните причини за избора на каталунците.

При финализиране на сделката това ще бъде вторият най-скъп изходящ трансфер в историята на Нюкасъл.