Винченцо Италиано напусна Болоня

Винченцо Италиано постигна споразумение с Болоня за прекратяване на договора си по взаимно съгласие, потвърдиха от клуба.

В официално изявление „рособлу“ обявиха, че наставникът напуска след два сезона начело на тима. От клуба уточниха, че Италиано е уведомил ръководството, че счита проекта си в Болоня за приключен след отличните резултати през последните две години.

Италиано пое отбора през 2024 година и изведе Болоня до триумф в Купата на Италия през сезон 2024/25.

От клуба благодариха на специалиста за „страстта и отдадеността“, които е показал по време на престоя си, като подчертаха, че с успеха за Купата на Италия той е „написал история“ за Болоня.

48-годишният треньор е сред основните кандидати за поста в Наполи заедно с Масимилиано Алегри.

Алегри бе освободен от Милан по-рано тази седмица, след като „росонерите“ не успяха да се класират за Шампионската лига.

Болоня завърши сезона в Серия А на осмо място и остана извън местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.