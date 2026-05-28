Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом

від БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров.

На 12 май 2026 г. от прокуратурата съобщиха, че той е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето.

На 15 април 2026 г. в административната сграда на общинско предприятие в Лом, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил по 50 евро на работници на предприятието, за да гласуват за определена политическа коалиция и с конкретна преференция на изборите на 19 април.

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро.

