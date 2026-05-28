"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо правосъдие и осъдителни присъди за корупцията по високите етажи

3 от 4 българи искат реално работещо правораздаване и осъдителни присъди за корупция по високите етажи, а доверието в новата власт е отчетливо едноизмерно, то се захранва почти изцяло от фигурата на Румен

Радев, а не от капацитета на министрите, което може да се превърне в структурна уязвимост. Премиерът Румен Радев е с рекордни 56% доверие срещу едва 22% недоверие и остава единственият политик с позитивен нетен рейтинг, сочат данни на "Маркет ЛИНКС". Проучването е направено в периода 16 - 27 май 2026 г. между 1008 лица над 18 г. в страната чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета. Финансирането е осигурено съвместно от Агенцията и БТВ.

Сравнително високото участие на последните избори и резултатите от тях дават основание на голяма част от българските граждани да очакват смяна на управленския модел, което е и основна цел на обществената социално-политическа активност през последните години, твърдят от агенцията.

Изборите и оценката за тяхната организация, са основни фактори за позитивната промяна в доверието в служебния кабинет, воден от Андрей Гюров. Резултатите за май компенсират негативния спад, който се свързваше с анонсирането на подписаното споразумение с Украйна, сочат данни на "Маркет ЛИНКС".

Коренно различна е картината с влизането в длъжност на кабинета Радев, което потвърждава тезата, че структурата на общественото доверие в новата власт е отчетливо едноизмерна и основана на фигурата на бившия президент и настоящ премиер, не на капацитета на министрите в него.

Различна е картината и в доверието в парламента, въпреки че не се отчитат толкова високи резултати на доверие, както в изпълнителната власт и лично в премиера Радев. Все пак, недоверието е значително по-ниско (с около 24%), докато доверието се е повишило три пъти - от 6% през април до 19% през май.

Персоналното обществено влияние на премиера е основният политически капитал, с който разполагат и кабинетът, и първата политическа сила. Високите стойности показват много високите очаквания и надежди към личността на Радев.

Сравнително високата мобилизация и след изборите показва повишена обществена чувствителност и политическа ангажираност на българските граждани, твърдят от агенцията.

В ситуация с ново управление, натоварено с високи очаквания за смяна на модела, се да очаква и по-реактивно поведение по отношение на важните решения и действия на управляващите, което е най-вероятно да се прояви в есенния политически сезон.

Електоралната картина по отношение на подкрепата за партиите показва възпроизвеждане на изборните резултати с някои съществени специфики. Първата и основна е, че отново се регистрира висок дял на нерешилите за кого да гласуват, което е ясна индикация, че освен конформисткия вот, който следва победителя, има значим сегмент избиратели, които отказват да се идентифицират с някоя от парламентарно представените политически сили.

Делът на "Прогресивна България" е с около 10 пункта по-нисък от постигнатото на вота през април, което е индикатор както за електоралната вълна, надигнала се в последните дни, така и очерталото се ядро на партията. Над 300 хил. избиратели на "Прогресивна България" не препотвърждават вота си безусловно.

Новият кабинет не предложи ярко изявени личности, публично ангажирани с реформистки позиции, но въпреки това, гражданите смятат, че министрите са с достатъчна професионална компетентност, сочат данните.

Над половината българи виждат действията на управлението като затвърждаване на позициите на България в ЕС, като тук трябва да бъде отчетено, че това обхваща и гражданите, споделящи умерено критичните позиции на премиера към съюза.

Според "Маркет ЛИНКС" основните задачи, в дневния ред на обществото, е възстановяването на справедливостта чрез реформи в правораздаването – подкрепено от всеки 3 от 4 българи. Почти идентични са разпределенията на отговорите и по отношение на очакването за осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта.

Видимата свръхактивност на управляващите по отношение на „борбата с високите цени“ и настояването, че това е основен приоритет в настоящия момент не се потвърждава от данните. Около и под 1/3 от всички смятат, че цените са основното предизвикателство пред страната, докато почти половината са съгласни с твърдението, че това е ненаказаната корупция.

Още по-категорични са обществените нагласи по отношение на комуникационната подготовка на обществото за увеличаване на държавния дълг чрез нови заеми. Едва 11% са съгласни с тезата, изразена от министъра на финансите, че това е неизбежен ход за покриване на текущите разходи за възнаграждения в държавния сектор и пенсии, докато 70% подкрепят тезата, че нов дълг следва да бъде емитиран само след оптимизация на държавните разходи.