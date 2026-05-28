БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо правосъдие и осъдителни присъди за корупцията по високите етажи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Запази

Проучването е направено в периода 16 - 27 май 2026 г.  между 1008 души

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

3 от 4 българи искат реално работещо правораздаване и осъдителни присъди за корупция по високите етажи, а доверието в новата власт е отчетливо едноизмерно, то се захранва почти изцяло от фигурата на Румен
Радев, а не от капацитета на министрите, което може да се превърне в структурна уязвимост. Премиерът Румен Радев е с рекордни 56% доверие срещу едва 22% недоверие и остава единственият политик с позитивен нетен рейтинг, сочат данни на "Маркет ЛИНКС". Проучването е направено в периода 16 - 27 май 2026 г. между 1008 лица над 18 г. в страната чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета. Финансирането е осигурено съвместно от Агенцията и БТВ.

Сравнително високото участие на последните избори и резултатите от тях дават основание на голяма част от българските граждани да очакват смяна на управленския модел, което е и основна цел на обществената социално-политическа активност през последните години, твърдят от агенцията.

Изборите и оценката за тяхната организация, са основни фактори за позитивната промяна в доверието в служебния кабинет, воден от Андрей Гюров. Резултатите за май компенсират негативния спад, който се свързваше с анонсирането на подписаното споразумение с Украйна, сочат данни на "Маркет ЛИНКС".

Коренно различна е картината с влизането в длъжност на кабинета Радев, което потвърждава тезата, че структурата на общественото доверие в новата власт е отчетливо едноизмерна и основана на фигурата на бившия президент и настоящ премиер, не на капацитета на министрите в него.

Различна е картината и в доверието в парламента, въпреки че не се отчитат толкова високи резултати на доверие, както в изпълнителната власт и лично в премиера Радев. Все пак, недоверието е значително по-ниско (с около 24%), докато доверието се е повишило три пъти - от 6% през април до 19% през май.

Персоналното обществено влияние на премиера е основният политически капитал, с който разполагат и кабинетът, и първата политическа сила. Високите стойности показват много високите очаквания и надежди към личността на Радев.

Сравнително високата мобилизация и след изборите показва повишена обществена чувствителност и политическа ангажираност на българските граждани, твърдят от агенцията.

В ситуация с ново управление, натоварено с високи очаквания за смяна на модела, се да очаква и по-реактивно поведение по отношение на важните решения и действия на управляващите, което е най-вероятно да се прояви в есенния политически сезон.

Електоралната картина по отношение на подкрепата за партиите показва възпроизвеждане на изборните резултати с някои съществени специфики. Първата и основна е, че отново се регистрира висок дял на нерешилите за кого да гласуват, което е ясна индикация, че освен конформисткия вот, който следва победителя, има значим сегмент избиратели, които отказват да се идентифицират с някоя от парламентарно представените политически сили.
Делът на "Прогресивна България" е с около 10 пункта по-нисък от постигнатото на вота през април, което е индикатор както за електоралната вълна, надигнала се в последните дни, така и очерталото се ядро на партията. Над 300 хил. избиратели на "Прогресивна България" не препотвърждават вота си безусловно.

Новият кабинет не предложи ярко изявени личности, публично ангажирани с реформистки позиции, но въпреки това, гражданите смятат, че министрите са с достатъчна професионална компетентност, сочат данните.
Над половината българи виждат действията на управлението като затвърждаване на позициите на България в ЕС, като тук трябва да бъде отчетено, че това обхваща и гражданите, споделящи умерено критичните позиции на премиера към съюза.

Според "Маркет ЛИНКС" основните задачи, в дневния ред на обществото, е възстановяването на справедливостта чрез реформи в правораздаването – подкрепено от всеки 3 от 4 българи. Почти идентични са разпределенията на отговорите и по отношение на очакването за осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта.

Видимата свръхактивност на управляващите по отношение на „борбата с високите цени“ и настояването, че това е основен приоритет в настоящия момент не се потвърждава от данните. Около и под 1/3 от всички смятат, че цените са основното предизвикателство пред страната, докато почти половината са съгласни с твърдението, че това е ненаказаната корупция.

Още по-категорични са обществените нагласи по отношение на комуникационната подготовка на обществото за увеличаване на държавния дълг чрез нови заеми. Едва 11% са съгласни с тезата, изразена от министъра на финансите, че това е неизбежен ход за покриване на текущите разходи за възнаграждения в държавния сектор и пенсии, докато 70% подкрепят тезата, че нов дълг следва да бъде емитиран само след оптимизация на държавните разходи.

#52НС #Маркет линкс #социологическо проучване #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
1
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
DARA влезе в класацията на Billboard
2
DARA влезе в класацията на Billboard
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)
3
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода,...
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
4
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по художествена гимнастика във Варна
6
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Общество

„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
НОИ: Без забавяне на пенсиите от септември, когато получаването им се пада в почивен ден НОИ: Без забавяне на пенсиите от септември, когато получаването им се пада в почивен ден
Чете се за: 01:52 мин.
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен
Чете се за: 04:07 мин.
До месец пускат мобилно приложение за цените на храните До месец пускат мобилно приложение за цените на храните
Чете се за: 01:10 мин.
КЗК проверява ключови сектори: Установени са сериозни проблеми по цялата верига на доставки КЗК проверява ключови сектори: Установени са сериозни проблеми по цялата верига на доставки
Чете се за: 01:30 мин.
Комисар Светлин Лазаров: Изкуственият интелект върви ръка за ръка с киберпрестъпността Комисар Светлин Лазаров: Изкуственият интелект върви ръка за ръка с киберпрестъпността
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Румен Радев пред Марк Рюте: България има важен принос за сигурността на НАТО Румен Радев пред Марк Рюте: България има важен принос за сигурността на НАТО
Чете се за: 03:45 мин.
По света
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост" СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Министър Николай Найденов: Сарафов вече не е на върха на съдебната...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Нова размяна на удари между САЩ и Иран: Примирието в Близкия изток...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ