СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост"

Мнозинството в Столичния общински съвет гласува – в ж.к. "Младост", на бул. "Александър Малинов" до метростанция "Александър Теодоров-Балан", ще бъде изградена 75-метровата сграда.

Това стана, след като кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане доклада заради гражданското недоволство и серията от протести. Още преди заседанието в местния парламент прехвърчаха искри и обвинения между различните групи, тук беше и кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин, който затвърди позицията си, че тази сграда ще развие района.

Теренът, на който ще бъде построена сградата, е 92% общинска собственост, като в замяна общината ще получи 30% от обектите в бъдещата сграда.

На заседанието присъстваха и част от хората, които бяха на предните протести. Столичният кмет Терзиев заяви, че проблем има, но трябва да се направи дългосрочен план за цялостното застрояване.

Днес ще се гласува и доклад относно присъждане на званието "Почетен гражданин на София" на DARA, която триумфира на конкурса "Евровизия 2026" във Виена.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ