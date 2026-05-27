Историческо злато за България при девойките на...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
DARA влезе в класацията на Billboard
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по художествена гимнастика във Варна

bnt avatar logo от БНТ
Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха първа отборна титла за страната, финалите ще се излъчват по БНТ 3

Снимка: БТА
България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на eвропейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха историческия успех, след като събраха общо 102.250 точки и изпревариха конкуренцията. На второ място се нареди Украйна със 100.550 точки, а бронзовите медали отидоха за Израел с 97.950.

Това е първо златно отличие за България в тази дисциплина, след като до момента страната имаше пет бронзови медала. Още по-впечатляващо е, че трите гимнастички постигнаха успеха при дебюта си на европейско първенство.

Въпреки допуснатите две изпускания от Александра Петрова в съчетанието с топка, българките демонстрираха класа и стабилност. Деа Емилова беше безапелационна с най-висока оценка на лента – 26.800 точки, както и силно представяне на бухалки с 25.850. Сияна Алекова също впечатли с изпълнението си на обръч и получи 26.650 точки.

България ще има и сериозно присъствие във финалите на отделните уреди, като три от гимнастичките се класираха сред най-добрите осем. Емилова ще спори за отличията на лента и бухалки, а Алекова ще участва на финала на обръч.

Европейското първенство продължава с квалификациите при жените, а финалите при девойките и жените на 30 и 31 май ще могат да бъдат проследени пряко по БНТ 3.

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Деа Емилова #Сияна Алекова #Александра Петрова

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
DARA влезе в класацията на Billboard
