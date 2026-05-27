Историческо злато за България при девойките на eвропейското по художествена гимнастика във Варна

България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на eвропейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха историческия успех, след като събраха общо 102.250 точки и изпревариха конкуренцията. На второ място се нареди Украйна със 100.550 точки, а бронзовите медали отидоха за Израел с 97.950.

Това е първо златно отличие за България в тази дисциплина, след като до момента страната имаше пет бронзови медала. Още по-впечатляващо е, че трите гимнастички постигнаха успеха при дебюта си на европейско първенство.

Въпреки допуснатите две изпускания от Александра Петрова в съчетанието с топка, българките демонстрираха класа и стабилност. Деа Емилова беше безапелационна с най-висока оценка на лента – 26.800 точки, както и силно представяне на бухалки с 25.850. Сияна Алекова също впечатли с изпълнението си на обръч и получи 26.650 точки.

България ще има и сериозно присъствие във финалите на отделните уреди, като три от гимнастичките се класираха сред най-добрите осем. Емилова ще спори за отличията на лента и бухалки, а Алекова ще участва на финала на обръч.

Европейското първенство продължава с квалификациите при жените, а финалите при девойките и жените на 30 и 31 май ще могат да бъдат проследени пряко по БНТ 3.