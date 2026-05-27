Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
DARA влезе в класацията на Billboard
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова изразиха удовлетворение след силния старт на европейския дебют

Младите български грации впечатлиха пред родна публика и гледат с оптимизъм към следващите си изяви във Варна

Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова изразиха удовлетворение след силния старт на европейския дебют
Българските гимнастички Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова останаха доволни от представянето си в първия ден на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което за тях е дебют на този форум.

Трите състезателки подчертаха, че атмосферата в залата и подкрепата на българската публика са направили преживяването още по-емоционално и вдъхновяващо.

"Усещането е много различно. Пред родна публика е много вълнуващо. На мен лично много ми хареса“, заяви Александра Петрова след края на състезателния ден.

Въпреки напрежението на голямата сцена, младите грации демонстрираха увереност и стабилни изпълнения, като не скриха амбициите си за още по-добро представяне.

"Надяваме се утре да покажем още по-добри изпълнения. Беше уникално преживяване“, добави Сияна Алекова.

Деа Емилова, която изигра две съчетания – на бухалки и лента, акцентира върху отговорността и доверието, което е получила от треньорския щаб.

"Да играеш на два уреда е наистина много отговорно, но получихме страхотни оценки и сме щастливи от представянето си“, коментира тя.

Гимнастичките признаха, че са успели да овладеят напрежението и да се насладят на момента, като именно подкрепата от трибуните е изиграла ключова роля.

"Аз лично знам кога се притеснявам, а сега нямах никакво притеснение. Обичам да има публика, обичам да ми ръкопляскат. Това ме мотивира“, допълни Петрова.

Въпреки успешния старт, грациите остават концентрирани върху предстоящите изпитания.

"Днес е за днес. Всеки нов ден започваш отначало и не мислиш какво е било вчера. Опитваш се всичко да бъде по най-добрия начин“, обобщи Деа Емилова.

България поведе в отборното класиране при девойките на европейското във Варна
България поведе в отборното класиране при девойките на европейското във Варна
