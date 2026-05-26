БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:22 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бранимира Маркова: Варна ни е на късмет и пожелавам на всички момичета успешно представяне

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Художествена гимнастика
Запази

Главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика при жените е доволна от подготовката на момичетата за европейското първенство.

бранимира маркова варна късмет пожелавам всички момичета успешно представяне
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националките по художествена гимнастика направиха официална подиум тренировка преди старта на европейското първенство във Варна. Шампионатът започва в сряда, 27 май, с отборното състезание при девойките.

Българските грации проведоха интензивна подиум тренировка пред погледа на президента на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева. Своите съчетания показаха водещите състезателки при жените Стилияна Николова и Ева Брезалиева, която пропусна държавното първенство заради болки в крака.

"Преценихме с нашия доктор, че е по-добре да се възстанови и да бъде в оптимална форма на европейското първенство, като по-важно за нея състезание. Смятам, че в момента се чувства добре", сподели главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика при жените Бранимира Маркова в интервю за БНТ.

На официалната тренировка своите съчетания показаха и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова, които ще представят България на еврошампионата.

"На всяко едно състезание подиумът протича буквално много трудно за тях, защото изиграват съчетанията си много бързо една след друга. Доволна съм, като цяло от подготовката на момичетата", допълни Маркова.

Маркова добави, че нашите грации ще се мотивират от атмосферата в залата и си припомни хубавите спомени от последното европейско първенство във Варна преди пет години.

"Боряна Калейн спечели първият си значим за нея медал. Смятам, че Варна ни е на късмет и пожелавам на всички момичета успешно представяне", добави тя.

Финалите при жените и ансамблите са на 30 и 31 май и ще бъдат излъчени в ефира на БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
Не пропускайте предаванията този уикенд.
Чете се за: 00:32 мин.
#Бранимира Маркова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да съкратят разходите си
2
След указания за бюджета: Библиотеки, театри и читалища трябва да...
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
3
Войната в Украйна: Русия предупреди чужденците да напуснат Киев
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна започва с отборната надпревара при девойките
4
Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна...
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
5
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Втора жертва на катастрофата край Симитли
6
Втора жертва на катастрофата край Симитли

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
2
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: Видео

Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
Гледайте мачовете на България на еврошампионата по минифутбол пряко по БНТ 3 Гледайте мачовете на България на еврошампионата по минифутбол пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 26.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 26.05.2026 г., 12:25 ч.
Александър Гавалюгов: Гордея се с Везенков, успехът е много голям за българския баскетбол Александър Гавалюгов: Гордея се с Везенков, успехът е много голям за българския баскетбол
Чете се за: 02:00 мин.
Любомир Минчев: Писах на Везенков преди полуфинала и го предупредих, че доста хора ще му звънят Любомир Минчев: Писах на Везенков преди полуфинала и го предупредих, че доста хора ще му звънят
Чете се за: 02:15 мин.
Асен Николов: Слабата игра в защита ни пречи да играем нашия стил Асен Николов: Слабата игра в защита ни пречи да играем нашия стил
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във Франция и Великобритания
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Полицията във Варна издирва две деца, в неизвестност са от неделя (СНИМКА) Полицията във Варна издирва две деца, в неизвестност са от неделя (СНИМКА)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обърналата се цистерна в Пловдив превозвала сярна киселина Обърналата се цистерна в Пловдив превозвала сярна киселина
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: 53% от средствата по ПВУ е получила...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Москва към Вашингтон: Евакуирайте дипломатите си от Киев
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Кран изпусна и унищожи купола на храма „Св. Николай“ в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ