Бранимира Маркова: Варна ни е на късмет и пожелавам на всички момичета успешно представяне

Националките по художествена гимнастика направиха официална подиум тренировка преди старта на европейското първенство във Варна. Шампионатът започва в сряда, 27 май, с отборното състезание при девойките.

Българските грации проведоха интензивна подиум тренировка пред погледа на президента на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева. Своите съчетания показаха водещите състезателки при жените Стилияна Николова и Ева Брезалиева, която пропусна държавното първенство заради болки в крака.

"Преценихме с нашия доктор, че е по-добре да се възстанови и да бъде в оптимална форма на европейското първенство, като по-важно за нея състезание. Смятам, че в момента се чувства добре", сподели главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика при жените Бранимира Маркова в интервю за БНТ.

На официалната тренировка своите съчетания показаха и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова, които ще представят България на еврошампионата.

"На всяко едно състезание подиумът протича буквално много трудно за тях, защото изиграват съчетанията си много бързо една след друга. Доволна съм, като цяло от подготовката на момичетата", допълни Маркова.

Маркова добави, че нашите грации ще се мотивират от атмосферата в залата и си припомни хубавите спомени от последното европейско първенство във Варна преди пет години.

"Боряна Калейн спечели първият си значим за нея медал. Смятам, че Варна ни е на късмет и пожелавам на всички момичета успешно представяне", добави тя.

Финалите при жените и ансамблите са на 30 и 31 май и ще бъдат излъчени в ефира на БНТ 3.