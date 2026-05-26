Александър Гавалюгов: Гордея се с Везенков, успехът е много голям за българския баскетбол

Българският баскетболен национал Александър Гавалюгов сподели, че е поздравил Александър Везенков за успеха му в Евролигата.

Олимпиакос победи Реал Мадрид на финала и стигна до отличието.

"Много съм щастлив, че най-накрая спечели. Всички знаем през колко трудни моменти, загуби и разочарования мина през последните години. Това е много силно извоюван успех и много голям за българския баскетбол. Голяма седмица за България, след като спечелихме и Евровизия. Тези моменти карат всеки българин да се гордее, че е българин. Надявам се тези успехи да обединяват нацията и да си повярваме, че сме талантлив народ, който може да постигне велики неща. Писах му веднага, след като спечели. Не съм му звънял, защото е доста зает. Гордея се с него", заяви Гавалюгов в интервю за БНТ.

Бившият баскетболист на Балкан е в Ботевград, за да подкрепи отбора във финалната серия на Националната баскетболна лига.

"Водим 1:0 и ни остават още две победи до 8-ата титла. Щастлив съм, но работата още не е свършена. Балкан не е играл от 14 май и имаше доста време за почивка. Локомотив игра мач преди пет дни и са в игрови ритъм, докато Балкан малко го изгуби. Има леко напрежение в Балкан, защото е фаворит за титлата. Второто полувреме се отпуснаха, влязоха няколко шута и се отвори играта. Надявам се така да продължи и занапред", сподели той след срещата.

