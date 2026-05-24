Даниел Боримиров: Работим по проекта за новия стадион

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров поясни, че в петък, 22 май, в публичния регистър е подадено заявление за издаване на виза за проектиране на нов стадион.

Днес от клуба поднесоха цветя в градинката на Могилката в центъра на София по случай 112-годишнина от създаването на клуба.

"Работим по проекта и по това, което Наско Сираков каза предишната седмица. Стараем се по всякакъв начин да радваме нашите фенове, защото те го заслужават. През годините те са доказали, че без тяхната помощ, по съвсем различен начин ще изглеждаме", сподели Боримиров в интервю за БНТ.

"Радвам се, че с подкрепата на нашите невероятни фенове успяхме преди днешния рожден ден, да ги зарадваме с титла. Вчера направихме и тук уникална фотосесия и мисля, че ще зарадваме много приятно нашите фенове", каза още Боримиров.

