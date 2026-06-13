Катастрофа затруднява движението на пътя между Симитли и Разлог (СНИМКИ)

Катастрофа е станала преди минути на пътя между Симитли и Разлог, в района на прохода Предел. На място са пристигнали два екипа на Спешна помощ, както и пожарен автомобил.

По първоначална информация, са се ударили два леки автомобила. От сблъсъка единият се е обърнал настрани.

Заради инцидента, движението е спряно в двете посоки. В района се е образувало голямо задръстване, като десетки автомобили изчакват на място.

От пресцентъра на МВР казаха за БНТ, че при инцидента леко са пострадали петима души. В момента те се преглеждат от медиците. От АПИ информират, че движението се пренасочва към Симитли - Кресна - Гоце Делчев - Разлог.