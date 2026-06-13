БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Катастрофа затруднява движението на пътя между Симитли и Разлог (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Леко са пострадали петима души, които се преглеждат на място

катастрофа затруднява движението пътя симитли разлог
Слушай новината

Катастрофа е станала преди минути на пътя между Симитли и Разлог, в района на прохода Предел. На място са пристигнали два екипа на Спешна помощ, както и пожарен автомобил.

По първоначална информация, са се ударили два леки автомобила. От сблъсъка единият се е обърнал настрани.
Заради инцидента, движението е спряно в двете посоки. В района се е образувало голямо задръстване, като десетки автомобили изчакват на място.

От пресцентъра на МВР казаха за БНТ, че при инцидента леко са пострадали петима души. В момента те се преглеждат от медиците. От АПИ информират, че движението се пренасочва към Симитли - Кресна - Гоце Делчев - Разлог.

#Симитли - Разлог #затруднено движение #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
Лили Иванова обяви последното си национално турне
3
Лили Иванова обяви последното си национално турне
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
4
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
5
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
6
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
2
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
3
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на „Челопешко шосе“
4
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на...
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
5
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
6
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско

Още от: Регионални

6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в София Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в София
Чете се за: 00:35 мин.
Иван Шишков: За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и започнахме ключови инфраструктурни проекти Иван Шишков: За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и започнахме ключови инфраструктурни проекти
Чете се за: 07:10 мин.
Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" (СНИМКИ) Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
Олимпийски крос-триатлон "Лъвско сърце стартира край Бургас Олимпийски крос-триатлон "Лъвско сърце стартира край Бургас
Чете се за: 01:37 мин.
Първият Фестивал на билките започва в благоевградското село Логодаж Първият Фестивал на билките започва в благоевградското село Логодаж
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Катастрофа затруднява движението на пътя между Симитли и Разлог (СНИМКИ) Катастрофа затруднява движението на пътя между Симитли и Разлог (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в София Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало с тротинетка в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Експерти за мерките по пътна безопасност: Наказанията са изчерпани, нужна е нова стратегия Експерти за мерките по пътна безопасност: Наказанията са изчерпани, нужна е нова стратегия
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Иван Шишков: За един месец разкрихме проблеми за стотици милиони и...
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Лили Иванова откри концерта "25 години БГ радио" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ