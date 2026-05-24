Йоргос Барцокас: Саша е специален играч за нас

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас отличи ключовата роля, която Александър Везенков играе при успехите на отбора.

Олимпиакос и Реал Мадрид излизат един срещу друг в спор за трофея в Евролигата. Срещата в зала "Telekom Center Athens" в гръцката столица започва в 21:00 часа.

"Не обичам да деля играчите, защото вярвам в отборния дух, но Саша е специален за нас, както всички знаят. В първото полувреме на полуфинала срещу Фенербахче отбеляза 2 точки, а само за няколко минути в третата четвърт реализира 14. Това бе от огромно значение за победата", сподели той в интервю за БНТ.

Наставникът посочи какво да очакваме от българския национал във финала.

"Той не е от играчите, които ще натискат в мача. По-скоро ще изчака своя момент. Тогава той взима точните решения. Най-важното в мача срещу Реал Мадрид е нашата настройка. Понякога решаващите неща в баскетбола не са толкова атрактивни. Трябва да се борим за всяко притежание, да се сбием за всяка борба и да не бъдем егоистични", допълни гръцкият специалист.

